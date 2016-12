BORSE EUROPA - Indici su minimi seduta dopo avvio WS, dati Usa

indici chiusura

alle 16,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.786,65 -0,28% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.075,85 -0,80% 1.045,76 Stoxx banche 221,98 -1,06% 221,27 Stoxx oil&gas 302,03 -0,08% 330,54 Stoxx tech 196,91 -0,52% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 16 settembre (Reuters) - Scivolano nel pomeriggio sui minimi di seduta gli indici azionari europei, metabolizzati i nuovi dati macro dagli Usa e la debole partenza di Wall Street.

Particolarmente sotto tono il settore di finanziari e minerari, appesantiti dai timori sulla crescita, mentre meglio fanno gli industriali e il comparto degli energetici.

L'indice delle blue chip europee viaggia in rialzo di circa 5% su base mensile, ma accusa una correzione vicina a 3% rispetto ai massimi di aprile.

Le nuove rischieste di sussidi settimanali di disoccupazione negli Usa sono calate oltre le attese dei mercati finanziari, portandosi al minimo degli ultimi due mesi, mentre i prezzi alla produzione hanno messo a segno ad agosto la crescita più significativa da cinque mesi a questa parte.

Intorno alle 16,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede 0,72% a 1.076,77 punti, mentre sulle singole piazze il Ftse 100 londinese .FTSE perde 0,13% come il Dax tedesco .GDAXI e il Cac 40 parigino .FCHI fa -0,45%.

Tra i titoli in evidenza:

* Deboli i minerari: Fresnillo (FRES.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), Vedanta (VED.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L arretrano tra 0,9% e 1,5%.

* In controtendenza Eurasian Natural Resources ENRC.L, che recupera circa 4% grazie al miglioramento del giudizio da parte di Credit Suisse.

* Sempre a Londra cede circa 2% il titolo Bhp Billiton: la canadese Potash (POT.TO: Quotazione), scrive il sito web del quotidiano 'The Globe and Mail', sta tentando di organizzare un consorzio a guida cinese che sostenga il progetto d'acquisto sulla società da parte del management, in contrapposizione all'offerta ostile da quasi 39 miliardi di dollari lanciata da Bhp

* Il gruppo edile tedesco Hochtief (HOTG.DE: Quotazione) guadagna poco meno di 5% dopo la conferma dell'offerta senza premio da parte della spagnola Acs (ACS.MC: Quotazione) (+3%) sulla quota che non controlla

* Balza di circa 3% Siemens (SIEGn.DE: Quotazione) che, insieme alla coreana Gs Engineering & Construction, si è aggiudicata una commessa in Oman in un gruppo guidato da Gdf Suez GSZ.PA (+0,8%).