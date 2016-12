BORSE EUROPA - Indici sopra minimi scia Wall Street

indici chiusura

alle 16,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.796,76 -0,28% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.084,67 -0,27% 1.045,76 Stoxx banche 224,75 -0,40% 221,27 Stoxx oil&gas 303,12 -0,72% 330,54 Stoxx tech 198,13 -0,45% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 settembre (Reuters) - Le borse europee estendono il ribasso, dopo i dati Usa più deboli delle attese, ma rimbalzano negli scambi successivi sulla scia di Wall Street.

L'indice della Fed di New York sulle condizioni dell'attività economica è calato a settembre a 4,14, minimo da oltre un anno, da 7,1 a settembre.

I farmaceutici sono sotto pressione con AstraZeneca (AZN.L: Quotazione) a causa di un ritardo di tre mesi nella sperimentazione del farmaco per patologie cardiache Brilinta.

Le perdite vengono comunque arginate dai guadagni dei titoli delle società del settore auto.

"Non c'è una direzione precisa, la situazione non è chiara", dice Georgina Taylor, strategist di Legal & General Investment Management. "Andando avanti, nei prossimi mesi, potrebbero saltar fuori ancora le questioni sul rischio debiti pubblici dei paesi europei periferici in Europa".

Intorno alle 16,15 sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,04%, il Dax tedesco .GDAXI è stabile, il Cac 40 francese .FCHI perde lo 0,28%.

Tra i titoli in evidenza:

* PSA PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione) balza del 3,7% circa, il migliore tra i titoli del Cac 40. La casa automobilistica è stata promossa a "overweight" da Morgan Stanley.

* RENAULT (RENA.PA: Quotazione), sotto i massimi, sale dell'1,6%, sostenuta dall'intervento della Banca del Giappone per evitare un eccessivo apprezzamento dello yen, che ha migliorato le prospettive sul fronte esportazioni per la partecipata Nissan Motors (7201.T: Quotazione).

* ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) cede lo 0,9% circa dopo che la Food and Drug Administration Usa ha chiesto più tempo per testare il farmaco per patologie cardiache Brilinta. Lo studio verrà completato entro il 16 dicembre rispetto alla originaria scadenza del 16 settembre.

* NEXT (NXT.L: Quotazione), numero due della distribuzione all'ingrosso di abbigliamento in Gran Bretagna, sale del 5,9% dopo aver confermato le previsioni per il secondo semestre e aver raggiunto le stime di budget sul primo.

* WPP (WPP.L: Quotazione) sale grazie a commenti positivi di Goldman Sachs in uno studio sulle agenzie pubblicitarie europee.