BORSE EUROPA - Indici deboli, giù farmaceutici, bene auto

alle 9,55 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.804,94 -0,05 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.086,09 -0,14% 1.045,76 Stoxx banche 225,07 -0,26 221,27 Stoxx oil&gas 303,90 -0,47% 330,54 Stoxx tech 197,73 -0,65% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 settembre (Reuters) - Le borse europee si mostrano constrastate nella prima ora di contrattazioni, con i farmaceutici sofferenti insieme ad AstraZeneca (AZN.L: Quotazione) a causa di un ritardo di tre mesi nella sperimentazione del farmaco per patologie cardiache Brilinta.

Le perdite vengono comunque arginate dai guadagni dei titoli delle società esposte sull'economia giapponese, dopo l'intervento delle autorità nipponiche per frenare l'apprezzamento dello yen. Questa misura dovrebbe favorire le aziende esportatrici locali, come quelle automobilistiche. La francese Ranult (RENA.MI: Quotazione), presente nel capitale della nipponica Nissan Motors (7201.T: Quotazione), avanza di circa il 2%. Nissan a Tokyo ha chiuso oggi con un progresso del 3,7%.

"Ieri l'Europa ha consolidato con lo Stoxx Europe che tratta sopra la media mobile a 200 giorni. Molta debolezza è stata corretta, quindi non c'è ragione per spingere ulteriormente avanti", osserva Bernard McAlinden, investment strategist di NCB Stockbrokers a Dublino.

Intorno alle 10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 arretra dello 0,16%. Tra i singoli mercati cede lo 0,02% il Ftse 100 britannico .FTSE, perde lo 0,03% il Dax tedesco .GDAXI, sale dello 0,04% il Cac 40 francese .FCHI.

Tra i titoli in evidenza:

* ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) cede l'1% circa a Londra dopo che la Food and Drug Administration, autorità statunitense nel settore farmcacologico, ha chiesto più tempo per testare il farmaco per patologie cardiache Brilinta. Lo studio verrà completato entro il 16 dicembre rispetto alla originaria scedzba del 16 settembre.

* Avanza del 2% circa WPP (WPP.L: Quotazione) grazie a commenti positivi di Goldman sachs in uno studio sulle agenzie pubblicitarie europee.

* PSA PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione) balza del 4% circa, il migliore tra i titoli del Cac 40. La casa automobilistica è stata promossa a "overweight" da Morgan Stanley.