Borse Europa attese piatte o poco deboli, attesa per inflazione

LONDRA, 15 settembre (Reuters) - Si profila un avvio poco mosso o leggermente debole per le borse europee, dopo quasi tre settimane di guadagni ininterrotti con gli indici vicini al maggior rialzo mensile negli ultimi sei mesi.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l'indice britannico Ftse 100 .FTSE apra da 4 punti in ribasso a 3 punti in rialzo (+/-1%), il tedesco Dax .GDAXI con un rialzo tra 4 e 8 punti (+1%) e il Cac 40 francese .FCHI in ribasso di 1-7 punti (-0,2%).