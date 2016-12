BORSE EUROPA - Indici in prevalenza deboli, pesa ribasso utility

indici chiusura

alle 15,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.799,78 -0,19 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.086,68 -0,12% 1.045,76 Stoxx banche 226,65 -0,12 221,27 Stoxx oil&gas 305,52 +0,01% 330,54 Stoxx tech 199,25 -0,01% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 settembre (Reuters) - Le borse europee sono deboli nel pomeriggio in vista di altri dati economici Usa oggi, come quelli sulle scorte all'industria a luglio.

"I fondamentali non sono in salute. Forse possiamo salire da qui, ma tutti esprimono cautela", osserva un broker.

Oggi l'indice Zew tedesco ha mostrato che il sentimento degli investitori è passato in negativo a settembre per la prima volta da marzo 2009, un ulteriore segnale che la ripresa della principale economia europea sta perdendo il suo momento.

Intorno alle 15,00 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 arretra dello 0,05%. Tra i singoli mercati cede lo 0,07% il Ftse 100 britannico .FTSE, sale dello 0,04% il Dax tedesco .GDAXI e dello 0,05% il Cac 40 francese .FCHI.

Tra i titoli in evidenza:

* Le utility fra i titoli più venduti con RWE RWEG.De ed E.ON EONGn.De in calo del 2,4% e del 3,5% rispettivamente, a seguito di una serie di studi negativi da parte delle banche d'affari. Unicredit ha ridotto E.On a "hold" da "buy" e Soc Gen Rwe a "sell" da "hold".

* Fra i migliori i titoli chimici, con UMICORE (UMI.BR: Quotazione), BAYER (BAYGn.DE: Quotazione) e WACKER CHEMIE (WCHG.DE: Quotazione) in crescita fra lo 0,7 e l'1,1%.

Lettera su PHILIPS (PHG.AS: Quotazione) che ha comunicato i target di crescita al 2015, non ambiziosi secondo gli analisti.

* Progresso superiore al 2% per SUEZ ENVIRONNEMENT (SEVI.PA: Quotazione) grazie alla promozione a "overweight" da parte di Morgan Stanley.

* Forte il gruppo britannico della difesa, COBHAM (COB.L: Quotazione) in crescita di oltre il 2%. Anche in questo caso aiuta un upgrade. Credit Suisse ha migliorato il giudizio a "outperform", rivedendo al rialzo anche le stime per il 2010.