BORSE EUROPA - Indici migliorano dopo avvio debole, attesa dati

indici chiusura

alle 9,45 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.810,54 +0,2% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.088,83 +0,08% 1.045,76 Stoxx banche 226,45 +0,3% 221,27 Stoxx oil&gas 305,01 -0,16% 330,54 Stoxx tech 200,38 +0,56% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 14 settembre (Reuters) - Partenza contrastata per le borse europee. Dopo un avvio debole, i mercati cercano di imboccare la via del rialzo, grazie all'inversione di tendenza nei primi scambi delle banche, anche se l'intenzione sembra essere quella di tirare il fiato dopo il recente rally.

Gli indici chiave sono sui massimi da aprile scorso dopo quasi tre settimane di guadagni ininterrotti. C'è cautela tra gli investitori in vista di dati chiave oggi in Germania, indice Zew di settembre, e negli Usa, le vendite al dettaglio in agosto.

Intorno alle 9,45 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,07%. Tra i singoli mercati sale dello 0,2% il Ftse 100 britannico .FTSE, dello 0,21% il Dax tedesco .GDAXI e dello 0,23% il Cac 40 francese .FCHI.

I dati oggi dalla Germania e dagli Usa "sono indicatori chiave. Se sorprendono al rialzo, la borsa può proseguire il rally. Ma dati deludenti significano inversione al ribasso non solo per l'economia ma anche per i profitti societari", osserva Koen de Leus, strategist di KBC Securities.

Tra i titoli in evidenza:

* Lettera su PHILIPS (PHG.AS: Quotazione) che ha comunicato i target di crescita al 2015, non ambiziosi secondo gli analisti.

* Progresso superiore al 2% per SUEZ ENVIRONNEMENT (SEVI.PA: Quotazione) grazie alla promozione a "overweight" da parte di Morgan Stanley.

* Buon rialzo anche per il gruppo britannico della difesa, COBHAM (COB.L: Quotazione). Anche in questo caso aiuta un upgrade. Credit Suisse ha migliorato il giudizio a "outperform", rivedendo al rialzo anche le stime per il 2010.