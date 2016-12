Borse Europa attese in rialzo scia Asia, focus su banche

LONDRA, 13 settembre (Reuters) - Si profila un avvio in rialzo per le borse europee, con le banche che dovrebbero attirare l'attenzione degli investitori grazie alla decisione di concedere un periodo di transizione su Basilea III più lungo delle aspettative.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l'indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in rialzo di 55-56 punti, pari all'1%, il tedesco Dax .GDAXI di 49 punti, ossia lo 0,8%, e il Cac 40 francese .FCHI di 24 punti, pari allo 0,6%.

Venerdì l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in calo dello 0,11%.

Al termine della riunione di Basilea, i governatori G10 e responsabili supervisione hanno raggiunto un accordo sulle nuove regole, conosciute come Basilea III, a cui le banche devono attenersi riguardo il loro capitale per far fronte a eventuali crisi.