BORSE EUROPA - Indici positivi grazie a Wall Street, bene BP

indici chiusura

alle 16,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.752,38 +0,98% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.071,07 +0,87% 1.045,76 Stoxx banche 218,62 +0,32% 221,27 Stoxx oil&gas 302,92 +1,17% 330,54 Stoxx tech 194,64 +1,89% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 settembre (Reuters) - Rimbalzano dai minimi della mattinata gli indici delle borse europee, confortati dalla partenza in denaro di Wall Street e dalla buona performance di British Petroleum (BP.L: Quotazione) che favorisce le altre major del greggio.

Secondo l'ultimo rapporto investigativo interno della compagnia britannica sarebbe stato un insieme di errori e non una singola causa a provocare l'esplosione della piattaforma nel Golfo del Messico e la conseguente marea nera.

In rialzo di circa 2% sulla chiusura precedente, il titolo BP beneficia anche del miglioramento della valutazione ad 'A' da 'BBB' annunciato stamane da Fitch.

Gli operatori sono del parere che all'azionario abbia giovato anche il confortante risultato dell'ultima asta di governativi portoghesi, che migliora la fiducia degli investitori frenando leggermente le vendite di bancari.

Il settore dei titoli finanziari resta comunque uno dei comparti più deboli, mentre decisamente meglio fanno tecnologici, utility e dettaglianti.

"Le major petrolifere si muovono in positivo, Fitch ha migliorato il rating di BP e il clima di fiducia è aumentato in parte dopo l'asta portoghese" commenta un operatore londinese.

Intorno alle 16,20 il paniere delle blue chip europee .FTEU3 risale di 0,99% a 2.754,10, sui massimi di seduta, mentre guardando ai singoli listini fa +0,5% Londra .FTSE, 0,84% Francoforte .GDAXI e +0,94% Parigi .FCHI.

Tra i titoli in evidenza:

* Energetici sugli scudi: risale di 0,9% BG BG.L, di circa 1% Total (TOTF.PA: Quotazione) con Repsol (REP.MC: Quotazione).

* Ancora sofferenti per contro le principali banche: perdono 1,3% il titolo Barclays (BARC.L: Quotazione), 1,2% Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione), 3,2% Bank of Ireland (BKIR.I: Quotazione) e poco meno di 7% National Bank of Greece (NBGr.AT: Quotazione), che ha annunciato ieri un la neecssità di raccogliere 2,8 miliardi tramite un aumento di capitale, una convertobile e la cessione di una quota nella controllata turca.

* Avanza di poco meno del 2% il titolo Sanofi-Aventis (SASY.PA: Quotazione) dopo il miglioramento del target price da parte di Citigroup. L'AD della farmaceutica cerca di rilanciare il takover di Genzyme Corp GENZ.O incontrando oggi gli azionisti negli Usa dopo il rifiuto dell'offerta cash da 18,5 miliardi di dollari la settimana scorsa

* Le tedesche Infineon (IFXGn.DE: Quotazione) e Aixtron (AIXGn.DE: Quotazione) perdono rispettivamente 1,3% e 3% dopo la decisione Ubs di abbassare il giudizio sul settore europeo dei semiconduttori a "underweight"

* Telit (TELT.L: Quotazione), italiana quotata all'Aim di Londra, balza del 3,57% dopo i risultati del primo semestre, archiviato con un utile di 1,4 milioni di dollari e un Ebitda di 5,4 milioni