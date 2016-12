BORSE EUROPA - Indici volatili, farmaceutici compensano banche

indici chiusura

alle 9,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.718,38 -0,32% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.061,30 -0,05% 1.045,76 Stoxx banche 299,77 -1,27% 221,27 Stoxx oil&gas 346,11 +0,41% 330,54 Stoxx tech 192,01 +0,51% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 settembre (Reuters) - Le piazze europee hanno un andamento volatile, con il settore farmaceutico che riesce a compensare le perdite di quello finanziario che continua a scontare i timori legati allo stato di salute delle banche.

"A causa della crisi finanziaria, il capitale di base del sistema bancario in Europa è ancora abbastanza sottile. Queste paure legate alle banche se ne andranno di nuovo, ma nel frattempo potrebbero ancora causare danni nei giorni a venire", ha detto Luc Van Hecka, economista capo per Kbc Securities.

"I fondamentali dell'economia sembrano leggermente migliori oggi. L'idea che si scivolerà inevitabilmente in uno scenario 'double-dip' si è un po' indebolita", ha aggiunto.

Il settore farmaceutico guadagna lo 0,6% mentre il paniere che raggruppa i titoli delle banche cede lo

Intorno alle 9,30 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,05%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,51%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,37% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,40%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le principai banche del vecchio continente segnano le perdite peggiori CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) cede quasi il 3%, BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) e BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) circa il 2%.

* SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) sale dello 0,88%. Citigroup ha alzato il target price a 61 da 70 euro. L'Ad della farmaceutica Chris Viehbacher cerca di rilanciare il takover di Genzyme Corp GENZ.O incontrando oggi gli azionisti negli Usa, dopo che settimana scorsa la società statunitense di biotecnologie ha rifiutato un'offerta cash di 18,5 miliardi di dollari.

* VODAFONE (VOD.L: Quotazione) cede l'1%. Ieri il colosso mondiale delle telecomunicazioni ha messo in vendita la sua quota del 3,2% in China Mobile (0941.HK: Quotazione) per 6,5 miliardi di dollari.

* SWISSCOM SCMN.VX perde lo 0,4%, dopo aver annunciato di voler lanciare un'offerta sulle azioni Fastweb FWB.MI che ancora non posside per un totale di 256 milioni. L'esborso, ha detto la società non impedirà il pagamento di un dividendo nel 2011 in linea con quello del 2010.

* Le tedesche INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) e AIXTRON (AIXGn.DE: Quotazione) perdono rispettivamente il 3,2% e l'1,7%, dopo che Ubs ha tagliato il giudizio sul settore europeo dei semiconduttori a "underweight". Il target price di Infineon è stato tagliato a 4,7 euro da 5,35, e quello di Aixtron a 29 euro da 31.