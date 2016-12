BORSE EUROPA-Indici in rialzo, bene utility tedesche su nucleare

indici chiusura

alle 15,20 var. 2009 ------------------------------------------------------------ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.755,80 +0,35% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.065,62 +0,17% 1.045,76 Stoxx banche 220,89 +0,21% 221,27 Stoxx oil&gas 300,49 +0,27% 330,54 Stoxx tech 191,28 +0,33% 184,35 ------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 settembre (Reuters) - L'azionario europeo prosegue in rialzo grazie alla buona intonazione delle utilities dopo che il governo tedesco ha deciso di estendere la vita media degli impianti nucleari.

In una seduta 'viziata' dalla chiusura di Wall Street che rende sottili i volumi, l'indice FtsEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,15%, mentre l'EuroStoxx50 .STOXX50E dello 0,31%.

I dati sull'occupazione Usa diffusi venerdì scorso, meno brutti di quanto si temeva, hanno raffreddato di timori di una recessione 'double dip'.

"Stiamo avendo una risposta più appropriata ad alcune notizie che sono state abbastanza buone, anche se non c'è molto da rallegrarsi", spiega Mike Lenhoff di Brewin Dolphin.

"La stagione delle trimestrali è alle nostre spalle ed è ancora aperta la questione se la Fed possa impegnarsi in misure di allentamento anche se i dati sui nuovi occupati, pur non essendo grandiosi, sono risultati migliori delle attese", ha aggiunto.

Tra i titoli in evidenza:

* Le utilities tedesche come E.ON (EONGn.DE: Quotazione) e RWE (RWEG.DE: Quotazione) sono in buon rialzo sull'estensione della durata media degli impianti nucleari decisa dal Governo.

* VEOLIA ENVIRONNEMENT (VIE.PA: Quotazione) sale di quasi il 3% dopo che Citigroup ha migliorato il giudizio a 'Buy' da 'Sell'.

* GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione) cede l'1,46% dopo che l'authority britannica ha annunciato che il farmaco Avandia contro il diabete potrebbe essere ritirato dal commercio a causa di timori riguardanti rischi al cuore.

* CABLE & WIRELESS WORLDWIDE CWP.L sale del 2,67% sulla scia delle indiscrezioni stampa, pubblicate dall'Indipendent di domenica, secondo cui Singapore Telecommunications sta valutando un'offerta.

* In Francia accelerano NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) e la società di pubblicità PUBLICIS (PUBP.PA: Quotazione) dopo essere state incluse nel Cac 40. Escono invece la banca DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) e l'editrice LAGARDERE (LAGA.PA: Quotazione), entrambe in netto calo, che vengono così inserite nel NEXT20. Il cambiamento avrà effetto dal 20 settembre.

* BP (BP.L: Quotazione) sale dell'1,5% dopo aver riportato l'attenzione sulla vendita dei suoi asset in Alaska, dei quali non è andata in porto la cessione alla statunitense Apache (APA.N: Quotazione), scrive il Financial Times. Tra i potenziali acquirenti c'è Apache assieme a Petrolem Corp (OXY.N: Quotazione). Morgan Stanley vede un potenziale di upside del titolo tra il 30 e il 50%.