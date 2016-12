BORSE EUROPA - Indici in rialzo per effetto dati Usa di venerdì

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.755,70 +0,34% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.066,29 +0,24% 1.045,76 Stoxx banche 221,24 +0,37% 221,27 Stoxx oil&gas 301,51 +0,60% 330,54 Stoxx tech 191,58 +0,48% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 settembre (Reuters) - Le piazze europee avanzano per la seconda sessione consecutiva grazie ai dati migliori delle attese arrivati venerdì dal mercato del lavoro Usa, che hanno ridimensionato i timori di una ritorno della prima economia al mondo in recessione.

"Dopo una serie di cifre deludenti, i dati di settimana scorsa hanno fornito un elemento di stabilità e hanno contribuito ad aumentare l'appetito di rischio. Se li si affianca all'outlook sulle società, la prospettiva appare buona", ha detto Henk Potts, strategist per l'azionario a Barclays Wealth.

Nelle prime battute di una giornata povera di stimoli sia sul fronte macro, sia dagli Stati Uniti dove le piazze sono chiuse per il "Labour Day", il settore che segna il rialzo più marcato è quello delle utility su dell'1,2%, mentre il farmaceutico cede lo 0,32%.

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,24%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,36%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,28% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,38%.

Tra i titoli in evidenza:

* In Francia la banca NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) e la società di pubblicità PUBLICIS (PUBP.PA: Quotazione) avanzano rispettivamente del 3,3% e dell'1,3%, dopo essere state incluse nel Cac 40. Escono invece la banca DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) (-2,1%) e l'editrice LAGARDERE (LAGA.PA: Quotazione) (-2,2%) che vengono così inserite nel NEXT20. Il cambiamento avrà effetto dal 20 settembre.

* Cambiamenti in vista anche sui listini tedeschi: dal 20 settembre BAUER (B5AG.DE: Quotazione) (-3,4%) uscità dall'indice delle midcap MIDAX .MIDAXI mentre la pubblicitaria STROEER (SAXG.DE: Quotazione) (1,5%) viene inclusa nell'indice smallcap .

* Le utility RWE RWE.DE ed E.ON (EONGn.DE: Quotazione) avanzano rispettivamente del 2,3% e del 2,9% dopo che il governo ha deciso di estendere la vita degli impianti nucleari in Germania di 12 anni in media. Secondo un rapporto dell'isituto tedesco Diw, ogni anno di estensione corrisponderebbe a profitti aggiuntivi per 6,4 miliardi.

* GLAXOSMITHLINE (GSK.L: Quotazione) cede l'1%. Le autorità britanniche hanno deciso ieri che il farmaco contro il diabete Avandia venga rimosso dal mercato perché provoca complicazioni cardiache. L'8 settembre l'Agenzia europea del farmaco, che nel 2000 ha autorizzato le vendite di Avandia, terrà una riunione straordinaria per finalizzare la sua posizione. Avandia è il secondo farmaco della società, con vendite per 3 miliardi di dollari fino al 2006, quando sono emersi i primi timori.

* La farmaceutica ASTRAZANECA (AZN.L: Quotazione) cede lo 0,1% dopo aver sottoscritto un accordo per licenza e distribuzione con Auribindo Farma (ARBN.BO: Quotazione), produttrice indiana di farmaci generici, che produrrà medicinali generici disinfettanti, cardiovascolari e per il sistema nervoso centrale che verranno venduti in Europa sotto il marchio della britannica.

* BRITISH AIRWAYS BAY.L e IBLA.MC salgono rispettivamente dello 0,8% e dell'1%. I due vettori hanno detto di avere un elenco di 12 compagnie aeree che potrebbero acquistare o con le quale fondersi, una volta che la loro fusione sarà completa, ovvero per la fine dell'anno.

* BP (BP.L: Quotazione) sale dell'1,8 dopo aver riportato l'attenzione sulla vendita dei suoi asset in Alaska, dei quali non è andata in porto la cessione alla statunitense Apache (APA.N: Quotazione), scrive il Financial Times. Tra i potenziali acquisrenti c'è Apache assieme a Petrolem Corp (OXY.N: Quotazione).

* CABLE & WIRELSS WORLDWIDE CWP.L balza del 5,8% dopo che l'Indipendent domenica ha scritto che Singapore Telecommunications (STEL.SI: Quotazione) sta pensando di fare un'offerta per la società.

* VEOLIA ENVIRON (VIE.PA: Quotazione) avanza del 2,2%. Citigroup ha promosso il titolo a "buy" da "sell".