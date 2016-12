BORSE EUROPA - Indici accelerano dopo dati occupazione Usa

indici chiusura

alle 15,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.768,25 +1,95% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.069,05 +1,35% 1.045,76 Stoxx banche 221,77 +2,14% 221,27 Stoxx oil&gas 300,73 +1,67% 330,54 Stoxx tech 191,92 +1,68% 184,35 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 3 settembre (Reuters) - Le borse europee accelerano la corsa nel primo pomeriggio dopo i dati che hanno mostrato per l'occupazione Usa di agosto il terzo calo consecutivo, ma la contrazione è stata molto più contenuta delle attese e i posti di lavoro del settore privato hanno sorpreso al rialzo.

Toniche le banche, che tendono a performare meglio in un contesto economico forte. STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione), BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) e SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) segnano guadagni tra il 2,5 e il 5%.

Sulla scia dei dati anche Wall Street ha aperto in territorio decisamente positivo.

Attorno alle 15,40 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dell'1,3% circa. Per quanto riguarda i singoli mercati, il britannico Ftse 100 .FTSE avanza dell'1,5%, così come il Dax tedesco .GDAXI, e il Cac 40 francese .FCHI guadagna il 2%.

Tra i titoli in evidenza:

* In focus i tecnologici, tra cui brilla AUTONOMY AUTN.L con un rialzo superiore al 3%. Già ieri il titolo era stato spinto dalla speculazione che la società di software possa trovarsi al centro di una battaglia per il controllo tra Microsoft MSTF.O e Oracle ORCL.O.

* Speculazioni sul fronte M&A sono anche alla base del progresso di quasi il 6% messo a segno dal fornitore di gruppi elettrogeni AGGREKO (AGGK.L: Quotazione), con i trader che citano voci di possibile interesse da parte del colosso svizzero ABB ABBN.VX.

* Nella grande distribuzione balza dell'8% la tedesca ARCANDOR (AROG.DE: Quotazione) dopo la firma per il takeover della ex controllata in stato di insolvenza Karstadt. "Anche se Arcandor non è più la controllante di Karstadt, l'accordo con (Nicolas) Berggruen sta dando nuova linfa a tutto il settore", commenta un trader, aggiungendo che molti investitori associano ancora i due gruppi.

* Il gruppo chimico-farmaceutico tedesco MERCK (MRCG.DE: Quotazione) sale del 2,5% dopo la notizia del via libera all'utilizzo in Australia del suo farmaco Cladribine.

* ROCHE ROG.VX in rialzo del 2% sull'annuncio di un taglio dei costi.

* Perde oltre il 7% SOCO INTERNATIONAL (SIA.L: Quotazione) dopo aver annunciato la chiusura e l'abbandono del pozzo Nganda 1 del blocco Ngazi in Repubblica Democratica del Congo. Alcuni broker hanno abbassato le proprie valutazione sul titolo.

* THEOLIA TEO.PA crolla di oltre il 9% dopo i risultati del primo semestre, che hanno evidenziato una perdita netta più ampia delle attese.