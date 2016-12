BORSE EUROPA -Indici in lieve rialzo in attesa dato occupati Usa

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.723,11 +0,29% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.057,61 +0,26% 1.045,76 Stoxx banche 217,65 +0,24% 221,27 Stoxx oil&gas 297,75 +0,67% 330,54 Stoxx tech 190,26 +0,80% 184,35 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 3 settembre (Reuters) - Le borse europee viaggiano in leggero rialzo, sulla scia di Wall Street e del Giappone, ma gli investitori restano cauti in attesa del dato sull'occupazione Usa.

In evidenza i titoli tecnologici, sostenuti anche dalle indiscrezioni sul possibile miglioramneto della guidance sulle vendite degli smartphone da parte del colosso Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS: Quotazione).

Attorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,26% circa. Per quanto riguarda i singoli mercati, il britannico Ftse 100 .FTSE avanza dello 0,22%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,27% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,2%.

Tra i titoli in evidenza:

* THEOLIA TEO.PA cede il 10% dopo i risultati del primo semestre, che hanno evidenziato una perdita netta più ampia delle attese.

* ROCHE ROG.VX in rialzo di circa l'1,6% sull'annuncio di un taglio dei costi, anche se l'entità non è stata specificata.

* Perde oltre il 6% SOCO INTERNATIONAL (SIA.L: Quotazione) dopo aver annunciato la chiusura e l'abbandono del pozzo Nganda 1 del blocco Ngazi in Repubblica Democratica del Congo. Alcuni broker hanno abbassato le proprie valutazione sul titolo.