BORSE EUROPA - Indici in calo, giù finanziari, ok automotive

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.701,78 -0,50% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.051,79 -0,37% 1.045,76 Stoxx banche 216,39 -0,47% 221,27 Stoxx oil&gas 295,14 -0,21% 330,54 Stoxx tech 187,87 -0,03% 184,35 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 2 settembre (Reuters) - Avvio di seduta all'insegna dei realizzi per le borse europee, che, peraltro, dopo il rally di ieri, contengono le perdite.

In rosso quasi tutti i settori, con i classici difensivi che limitano i ribassi. Fa eccezione l'automotive, premiato dalle indicazioni sull'andamento delle vendite a livello mondiale.

Attorno alle 9,50 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,4% circa. Per quanto riguarda i singoli mercati, il britannico Ftse 100 .FTSE scende dello 0,2% circa, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,3% circa e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,5% circa.

Tra i titoli in evidenza:

* Poco mosso l'automotive , con PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) tonica sulla scia dei dati sulle vendite Usa.

* Le banche tirano il fiato dopo la corsa di ieri. BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) debole: il Financial Times ha scritto che è stato l'istituto che ha registrato il maggior numero di lamentele dai clienti britannici nel primo semestre.

* Flessione moderata per le società legate alle materie prime . I gruppi attivi nella carta STORA ENSO (STERV.HE: Quotazione), UPM-KYMMENE UPM1V.HW, NORSKE SKOG (NSG.OL: Quotazione) e HOLMEN (HOLMb.ST: Quotazione) volano dopo che un quotidiano finlandese ha riportato la notizia della creazione di una joint venture per tagliare i costi.

* Stabile il paniere delle società chimiche , con UMICORE (UMI.BR: Quotazione) brillante dopo che JP Morgan ne ha incrementato il rating a "overweight" da "neutral".

* Negativo il paniere delle costruzioni , con BOUYGUES (BOUY.PA: Quotazione) che arranca dopo che Goldman Sachs l'ha cancellata dalla pan-Europe conviction buy list.

* Poco mosso il food&beverage , che vede PERNOD-RICARD (PERP.PA: Quotazione) in ribasso dopo che il gruppo francese ha annunciato un utile operativo dell'esercizio 2009/2010 di 1,795 miliardi di euro e un utile netto di 951 milioni.

* Società finanziarie al palo, con WENDEL (MWDP.PA: Quotazione) tonica dopo aver incassato promozioni da parte di Societe Generale e Kepler.

* Healthcare frenato da SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione), che mantiene Genzyme Corp GENZ.O nel mirino.

* Lo stoxx delle conglomerate industriali vede HAYS (HAYS.L: Quotazione) brillare dopo aver archiviato il periodo con un utile di 71,1 milioni di sterline.

* Il paniere delle compagnie assicurative registra i progressi di ADMIRAL (ADML.L: Quotazione), premiata da Ubs con una promozione a "buy" da "neutral".

* Media condizionati dalla flessione di VIVENDI <VIV.PA<, che Cm-Cic Securities ha cancellato dalla lista dei titoli europei preferiti.

* Energetici poco mossi. VESTAS (VWS.CO: Quotazione) positiva: intervistato, l'AD ha detto di essere più preoccupato dalla difesa dei clienti attuali che dal mantenere la posizione di produttore di turbine eoliche numero uno al mondo, lasciando intendere che non intende fare una gara al ribasso sui prezzi. Nel comparto, in calo TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) dopo l'acquisto di una quota del 50% in sei licenze in Kenya ed Etiopia.

* Segno meno per i panieri del lusso e del retail . Quest'ultimo vede brillare DSG INTERNATIONAL DSGI.L, catena di negozi di elettronica che in Italia controlla i centri a marchio UniEuro, dopo i risultati del primo trimestre fiscale.

* Tecnologici zavorrati da NOKIA NOK1V.HE. ARM HOLDINGS ARM.L cade: Panmure ha tagliato il target price a 265 da 275 pence, confermando "sell".

* Male le tlc , mentre lo stoxx delle società legate ai viaggi e al tempo libero e quello delle utilities si muovono sotto la parità, con INTERNATIONAL POWER IPR.L tonica dopo che Deutsche Bank ne ha migliorato il giudizio a "buy" da "hold".