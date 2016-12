BORSE EUROPA - Indici accelerano dopo Ism manifatturiero

indici chiusura

alle 16,05 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.695,65 +2,77% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.049,34 +2,24% 1.045,76 Stoxx banche 215,41 +2,46% 221,27 Stoxx oil&gas 295,05 +2,39% 330,54 Stoxx tech 186,18 +2,34% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 settembre (Reuters) - Seduta positiva per le borse europee, sollevate dal rimbalzo messo a segno dalla manifattura cinese e dalle speculazioni di M&A in circolazione sul mercato.

A dare un'ulteriore spinta ai listini, già confortati nel primo pomeriggio dall'avvio decisamente positivo di Wall Street, è arrivato l'indice Ism manifatturiero che ad agosto ha registrato un'inattesa salita.

Brillano in particolare i minerari grazie alla ripresa registrata ad agosto dalla manifattura della Cina, con Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) in rialzo del 4% e BHP Billiton (BLT.L: Quotazione) del 3%.

Il fermento sul fronte M&A, con varie operazioni in ballo tra cui l'Opa ostile di Bhp sulla canadese Potash (POT.TO: Quotazione), contribuisce all'andamento positivo dell'azionario.

"I dati della Cina nella notte sono stati molto buoni. Hanno creato una base per i titoli delle commodity", commenta un trader. "Stiamo rimbalzando da una posizione di ipervenduto, il mercato sta cercando una scusa per muoversi al rialzo".

Intorno alle 16,05 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna oltre il 2%. Sui singoli mercati il britannico Ftse 100 .FTSE sale del 2,3%, il Dax tedesco .GDAXI del 2,1% e il Cac 40 francese .FCHI del 3%.

Tra i titoli in evidenza:

* CABLE & WIRELESS WORLDWIDE CWP.L balza di quasi il 9% con i trader che citano voci di interesse da parte della rivale Usa AT&T (T.N: Quotazione). Nessun commento dal gruppo tlc britannico.

* VIVENDI (VIV.PA: Quotazione) guadagna circa il 5% dopo aver pubblicato risultati sopra le attese, grazie soprattutto alla buona performance della nuova controllata brasiliana e dei videogiochi e dopo aver annunciato il miglioramento della guidance sull'intero anno. Il titolo traina al rialzo tutto il settore media , +2,5%.

* TUI TRAVEL TT.L, numero uno europeo dei viaggi, sale di oltre il 7% dopo che il Financial Times Deutschland ha scritto che l'azionista di maggioranza TUI (TUIGn.DE: Quotazione) strebbe valutando l'acquisto delle azioni non ancora in suo possesso.

* METRO (MEOG.DE: Quotazione), il retailer numero quattro al mondo, segna un progresso vicino al 5% dopo la promozione di Bernstein Research a "outperform" da "market-perform".