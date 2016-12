BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo, bene minerari e media

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.449,57 +0,01% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.027,98 +0,14% 1.045,76 Stoxx banche 209,56 -0,34% 221,27 Stoxx oil&gas 288,02 -0,05% 330,54 Stoxx tech 182,17 +0,15% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 settembre (Reuters) - Le principali piazze europee sono in lieve rialzo, trainate dai titoli minerari, che beneficiano del recupero del settore manifatturiero cinese, e del settore media sulla scia dei buoni risultati di Vivendi, che ha anche alzato la guidance sul 2010.

L'indice Pmi cinese ufficiale di agosto è salito a 51,7 punti dai 51,2 di luglio; le attese erano fissate un po' sopra, a quota 51,8, ma il risultato segna in ogni caso una ripartenza dopo alcuni mesi di frenata.

"Il mercato sale sul Pmi cinese, anche se gli occhi degli investitori sono puntati sull'Ism statunitense, atteso in calo, e sui dati Adp sull'occupazione", spiega Giuseppe-Guido Amato, analista di Lang & Schwarz.

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,14%. Sui singoli mercati il britannico Ftse 100 .FTSE sale dello 0,37%, il Dax tedesco .GDAXI cede lo 0,38% e il Cac 40 francese .FCHI è piatto.

Tra i titoli in evidenza:

* VIVENDI (VIV.PA: Quotazione) guadagna oltre il 3% dopo aver pubblicato risultati sopra le attese, grazie soprattutto alla buona performance della nuova controllata brasiliana e dei videogiochi e dopo aver annunciato il miglioramento della guidance sull'intero anno.

* L'olandese AKZO NOBEL (AKZO.AS: Quotazione) sale dell'1,7% dopo l'accordo siglato con il colosso WalMart (WMT.N: Quotazione) per diventare il primo fornitore di vernici della catena Usa e sviluppare e produrre una gamma di colori per interni ed esterni.

* LAND SECURITIES (LAND.L: Quotazione) avanza di quasi il 2% dopo la promozione a "overweight" da "neutral" da parte di JPMorgan Cazenove.

* TUI TRAVEL TT.L guadagna oltre il 4% dopo che il Financial Times Deutschland ha scritto che il gruppo tedesco TUI AG (TUIGn.DE: Quotazione), il maggior tour operator europeo, sta valutando l'acquisto delle azioni che ancora non possiede (42,5%) in Tui Travel.