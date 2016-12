BORSE EUROPA - Indici deboli su timori economia

indici chiusura

alle 16,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.616,60 -0,52% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.025,92 -0,03% 1.045,76 Stoxx banche 209,92 -0,21% 221,27 Stoxx oil&gas 289,94 -0,02% 330,54 Stoxx tech 182,70 -0,23% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 30 agosto (Reuters) - Le borse europee passano nel terreno negativo sulla scia di Wall Street, nonostante i dati macro positivi da Usa ed Europa e le novità sul fronte fusioni e acquisizioni.

Il mercato rimane vulnerabile sui timori per l'andamento dell'economia Usa. Secondo un trader, non è sostenibile una crescita senza aumento dell'occupazione.

Le rassicurazioni del presidente della Fed, Ben Bernanke, sulla situazione economica e sulla disponibilità ad adottare ulteriori misure di sostegno hanno sostenuto il mercato nella prima parte della seduta, ma il tono di fondo debole contiene comunque i rialzi.

"Suona un po' come un grido disperato", dice Koen De Leus, economista di KBC Securities, con riferimento alle dichiarazioni di Bernanke. "Non vedo cose positive in quei commenti. Hanno fatto di tutto, ma l'economia sta ancora perdendo colpi".

Sui singoli mercati il Dax tedesco .GDAXI cala dello 0,72% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,55%. La borsa di Londra è chiusa per una festività nazionale.

Tra i titoli in evidenza:

* Il gruppo norvegese ORKLA (ORK.OL: Quotazione) sale del 4,9% dopo che la società sudafricana POSCO (005490.KS: Quotazione) ha detto che sta valutando l'acquisizione della controllata Elkem.

* SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) sale dell'1,1% dopo aver annunciato un'offerta da 18,5 miliardi di dollari, respinta, per l'acquisizione dell'americana Genzyme GENZ.O, che sale del 3%. La società Usa, dopo una riunione del cda, ha ribadito il suo no alla cessione. L'AD di Sanofi ha detto di non avere fretta.

* INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) cede il 3% dopo l'annuncio che venderà la propria divisione wireless a Intel (INTC.O: Quotazione) per 1,4 miliardi di dollari in contanti.

* ZODIAC AEROSPACE (ZODC.PA: Quotazione) è in rialzo del 5,9%, ben sotto i massimi dopo la smentita di SAFRAN (SAF.PA: Quotazione) all'ipotesi di Opa. Il quotidiano francese La Tribune ha scritto che SAFRAN (-1,9%) è pronto a lanciare un'offerta, con un ricco premio. La società non sta preparando un'offerta, ma resta convinta che unire le due società sia logico dal punto di vista industriale e strategico, ha detto la società stessa in una nota.