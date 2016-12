BORSE EUROPA - Indici passano in positivo dopo dati Usa

indici chiusura

alle 15,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.611,82 +0,20% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.020,27 +0,02% 1.045,76 Stoxx banche 209,14 -0,18% 221,27 Stoxx oil&gas 288,56 -0,63% 330,54 Stoxx tech 182,74 -0,84% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 agosto (Reuters) - Le borse europee passano nel terreno positivo dopo i dati sul Pil Usa, che si sono rivelati lievemente più forti delle attese.

Le borse erano partite negative e si erano rafforzate a metà seduta grazie ad acquisti sui titoli difensivi.

La crescita dell'economia statunitense è stata rivista al ribasso a +1,6% per il secondo trimestre, appesantita dal maggior aumento delle importazioni degli ultimi 26 anni. Il dato preliminare indicava +2,4% e gli analisti avevano previsto una correzione a +1,4%.

Si guarda ora al discorso (alle 16 italiane) del presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, alla conferenza annuale a Jackson Hole dal quale si attendono indicazioni su nuove misure di stimolo all'economia.

Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE guadagna lo 0,22%, il Dax tedesco .GDAXI perde lo 0,11% e il Cac 40 francese .FCHI sale dello 0,22%.

Tra i titoli in evidenza:

* EADS EAD.PA, controllante di Airbus, cede il 3,9%, dopo che Les Echos ha scritto che Airbus ha avvertito i suoi fornitori dell'intenzione di ridurre la produzione degli aerei A350 tra il 2013 e il 2015. Un portavoce Airbus non ha voluto commentare le indiscrezioni, ma ha detto che il gruppo mantiene il target di consegna del primo A350 nel 2013.

* COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) cala del 3% dopo la notizia di Handelsblaat, che citando fonti finanziarie, ha detto che la banca tedesca sta pianificando un aumento di capitale di almeno 5 miliardi di euro per questo autunno. Un portavoce di Commerzbank, in cui il governo tedesco ha una quota del 25%, ha replicato che "non ci sono ancora piani concreti".

* TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) lascia sul terreno il 4,5%. Due quotidiani ugandesi scrivono che il governo del paese africano non ha rinnovato la licenza per le trivellazioni petrolifere alla compagnia britannica. Un portavoce di Tullow Oil non ha commentato, ma si è detto fiducioso su un rispetto degli impegni da parte del governo.

* VOPAK (VOPA.AS: Quotazione), gruppo olandese attivo nello stoccaggio di olii e agenti chimici, guadagna il 5% dopo una crescita dell'utile operativo nel primo semestre pari al 21%.