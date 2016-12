BORSE EUROPA - Indici in calo in attesa Pil Usa, Bernanke

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.591,81 -0,46% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.016,26 -0,39% 1.045,76 Stoxx banche 208,07 -0,72% 221,27 Stoxx oil&gas 297,37 -0,96% 330,54 Stoxx tech 183,31 -0,55% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 agosto (Reuters) - Apertura negativa per le borse europee, appesentite dai persistenti timori sulla forza della ripresa, a fronte di una serie di dati macroeconomici insoddisfacenti arrivati dagli Stati Uniti.

Gli occhi dei mercati sono puntati sulla seconda stima del Pil americano per il secondo trimestre e sul discorso del presidente della Fed Ben Bernanke.

"Stiamo andando incontro a un paio di settimane pesanti, se non mesi. Abbiamo bisogno di chiari segnali di ripresa da parte dell'economia statunitense prima che la gente torni a guardare ai mercati azionari" ha osservato Franz Wenzel, responsabile delle strategie d'investimento di AXA Investment Managers.

Alle 9,50 ora italiana l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,39%. Tra i settori, la performance peggiore la mettono a segno i titoli del comparto energetico , con i petroliferi appesantiti dal calo dei prezzi del greggio CLc1 a fronte del rischio di una riduzione della domanda energetica degli Usa.

Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,2%%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,17% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) cede l'1,5. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico Handelsblaat che ha citato fonti finanziarie, la seconda banca tedesca starebbe pianificando un aumento di capitale di alemno 5 miliardi di euro per questo autunno. Un portavoce di Commerzbank, in cui il governo tedesco ha una quota del 25%, ha replicato che " non ci sono ancora piani concreti".

* ROCHE ROG.VX cede l'1% dopo che il colosso farmaceutico elvetico ha comunicato che la Food and Drug Administration ha respinto la richiesta per un'approvazione accelerata della licenza per il farmaco trastuzumab -DM1. Secondo Roche, la molecola, ancora in fase di studio, si è dimostrata efficace nel contrasto del tumore al seno in stadio avanzato.

* EADS EAD.PA, controllante di Airbus, cede il 2,5%. Il quotidiano Les Echos ha riportato la notizia che Airbus avrebbe avvertito i suoi fornitori dell'intenzione di ridurre la produzione degli aerei A350 tra il 2013 e il 2015. Un portavoce di Airbus non ha voluto commentare le indiscrezioni, ma ha detto che il gruppo mantiene il target di consegna del primo A350 nel 2013.

* TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione) cede oltre il 3%. Due quotidiani ugandesi hanno riportato che il governo del paese africano non avrebbe rinnovato la licenza per le trivellazioni petrolifere alla compagnia britannica. Un portavoce di Tullow Oil non ha voluto commentare, ma si è detto fiducioso su un rispetto degli impegni da parte del governo.

* VOPAK (VOPA.AS: Quotazione), gruppo olandese attivo nello stoccaggio di olii e agenti chimici, guadagna oltre il 6% dopo aver riportato una crescita dell'utile operativo nel primo semestre pari al 21%.