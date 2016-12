Borse Europa attese poco mosse, occhi su dati

PARIGI, 25 agosto (Reuters) - Si preannuncia un'apertura poco mossa per le principali piazze europee, che ieri hanno toccato i minimi da un mese. La debolezza del mercato azionario americano e delle borse asiatiche, sulla scorta di dati macroeconomici insoddisfacenti, potrebbe spingere gli investitori a tenersi alla larga dagli asset rischiosi.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l'indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in rialzo tra i 5 e i 6 punti, che il tedesco Dax .GDAXI avanzi in apertura 3 e i 5 punti, e che il Cac 40 francese .FCHI apra in calo di 1-4 punti.