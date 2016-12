BORSE EUROPA - Indici in rialzo, bene minerari

indici chiusura

alle 9,35 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.648,26 +0,11% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.031,71 +0,21% 1.045,76 Stoxx banche 213,36 +0,56% 221,27 Stoxx oil&gas 293,77 -0,08% 330,54 Stoxx tech 188,33 -0,18% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 agosto (Reuters) - Gli indici delle principali piazze europee iniziano la settimana in territorio positivo, dopo aver messo a segno venerdì la chiusura peggiore dell'ultimo mese.

A fronte di un esiguo calendario di trimestrali, gli occhi degli investitori saranno puntati sui dati macroeconomici, in particolare sul Pmi dell'euro zona questa mattina e l'indice di fiducia dei consumatori di agosto nel pomeriggio.

"I dati macroeconomici si preannunciano peggiori delle attese e potrebbero deprimere il mercato. D'altro lato abbiamo segni confortanti sul fronte del M&A, ma questo non potrà cancellare dati sconfortanti" ha osservato Koen de Leus di Kbc Securities.

A trascinare gli indici al rialzo sono i minerari, che mettono a segno i guadagni più consistenti sulla speranza che l'incerto esito delle elezioni australiane metta definitivamente in cantina la maxi-tassa del 30% sulle major del settore proposta dalla laburista Julia Gillard, la cui riconferma a premier è in dubbio.

Attorno alle 9,35 ora italiana l'indice di settore delle società legate alle materie prime guadagna lo 0,68%, mentre l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,23%.

Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,1%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,15% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,3%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra i minerari mettono a segno i rialzi più marcati, tra lo 0,8 e l'1,2% %, BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) e XSTRATA XTA.L.

* Il gruppo assicurativo OLD MUTUAL (OML.L: Quotazione) avanza del 4,5% dopo la notizia che il colosso bancario Hsbc (0005.HK: Quotazione) (HSBA.L: Quotazione) comprerà fino al 70% della sudafricana Nedbank (NEDJ.J: Quotazione), di cui Old Mutual possiede una quota di controllo. Il valore del deal si aggira attorno ai 6,8 miliardi di dollari.

* Sempre nel settore assicurativo, AMLIN (AML.L: Quotazione) cede oltre il 3% dopo aver riportato un calo degli utili semestrali prima delle tasse pari al 39%, a causa degli esborsi a seguito di disastri naturali come il terremoto in Cile e l'uragano Xynthia.

*Il gruppo irlandese KINGSPAN (KSP.I: Quotazione), attivo nel settore delle costruzioni, sale del 6,3% dopo l'annuncio che riprenderà a pagare dividendi sulla scia di un inatteso rialzo degli utili operativi registrato nel primo semestre.

*Il gruppo televisivo tedesco SKY DEUTSCHLAND SKYDn.DE sale di oltre il 6%. Il quotidiano Handelsblatt ha riportato un'intervista all'AD del gruppo, che ha dichiarato di essere in trattativa con alcuni operatori via cavo per un possibile accordo sulla distribuzione.