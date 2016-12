BORSE EUROPA - Indici deboli dopo apertura in calo Wall Street

indici chiusura

alle 16,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.462,05 -0,16% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.031,54 -0,51% 1.045,76 Stoxx banche 212,55 -0,77% 221,27 Stoxx oil&gas 294,30 +0,53% 330,54 Stoxx tech 188,66 -0,26% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 agosto (Reuters) - Le piazze europee restano deboli dopo l'apertura in negativo di Wall Street. Continuano a pesare i timori di un rallentamento della crescita dell'economia globale, soprattutto quella statunitense, dopo i deludenti dati su disoccupazione e manifattura diffusi ieri.

Ne risentono i titoli dei costruttori che pesano sui listini europei.

Il Dax tedesco soffre anche per il rosso dell'indice dei titoli tecnologici tedeschi .TECDAX trascinato al ribasso da Conergy CGYG.DE che perde oltre il 7% visto che i trader puntano sul nervosismo degli investitori sul futuro management della quarta compagnia tedesca nel settore del solare dopo le dimissione del CEO designato.

Intorno alle 16,30 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,53%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,24%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,8% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,11%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le azioni della pay-Tv Sky Deutschland SKYDn.DE perdono oltre il 6% trascinando al ribasso l'indice delle mid-cap di Francoforte , dopo che i media hannno annunciato la possibilità che la lega calcio tedesca possa aprire un proprio canale televisivo.

* DANA PETROLEUM DNX.L balza del 6% dopo che la compagnia coreana di stato Korea National Corp si è decisa a lanciare un'opa ostile del valore di 2,9 miliardi di dollari. La società inglese aveva rifiutato una precedente offerta.

* La società inglese che opera nel settore del gas naturale BG GROUP BG.L avanza di oltre il 5% per effetto delle voci di una possibile manifestazione di interesse da parte di ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione), il cui titolo cede l'1,2%. Il Daily Mail's market report cita una possibile offerta da 54 miliardi di sterline, o 1.600 pence per azione. Non è stato possibile contattare le due società per un commento.

* BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) (BHP.AX: Quotazione) perde lo 0,19%. Potash Corp POT.T, società canadese produttrice di concimi, e oggetto di un'Opa ostile da 39 miliardi di dollari da parte della mineraria ha sollecitato altri offerenti a farsi avanti.

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) guadagna l'1,1%. PTT Pcl (PTT.BK: Quotazione), la più grande produttrice di energia della Thailandia, ha detto di avere intenzione di fare un'offerta sugli asset thailandesi del gruppo retail per diversificare le proprie attività.