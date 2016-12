BORSE EUROPA-Indici in calo,pesano timori economia dopo dati Usa

indici chiusura

alle 10,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.665,38 -0,36% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.031,52 -0,51% 1.045,76 Stoxx banche 213,15 -0,49% 221,27 Stoxx oil&gas 292,19 -0,19% 330,54 Stoxx tech 188,45 -0,37% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 agosto (Reuters) - Le piazze europee si muovono al ribasso dopo una partenza volatile.

Una serie di notizie di possibili acquisizioni, in particolare nel settore energia, non riescono a fare da supporto agli indici a fronte dei persistenti timori sullo stato dell'economia, soprattutto quella statunitense, dopo i deludenti dati su disoccupazione e manifattura diffusi ieri.

"Gli ultimi dati venuti dagli Usa hanno innescato una fuga verso la qualità dato che hanno rinnovato i timori di una recessione double-dip, con gli investitori che cercano rifugio nel più sicuro debito governativo. Tuttavia dovremo aspettare fino all'autunno quando avremo un quadro più chiaro sull'outlook economico", ha detto l'analista di Louis Capital, Bertrand Michaud.

Intorno alle 10,20 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,36%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,18%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,55% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,42%.

Tra i titoli in evidenza:

* DANA PETROLEUM DNX.L balza del 5,6% dopo che la compagnia coreana di stato Korea National Corp si è decisa a lanciare un'opa ostile del valore di 2,9 miliardi di dollari, dopo che la società inglese aveva rifiutato una precedente offerta.

* La società inglese che opera nel settore del gas naturale BG GROUP BG.L avanza di oltre il 4% per effetto delle voci di una possibile manifestazione di interesse. Il Daily Mail's market report cita una possibile offerta da 54 miliardi di sterline, o 1.600 pence per azione, da parte di ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione), il cui titolo cede lo 0,3%. Non è stato possibile contattare le due società per un commento.

* BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) (BHP.AX: Quotazione) guadagna l'1%. Potash Corp POT.T, società canadese produttrice di concimi, e oggetto di un'Opa ostile da 39 miliardi di dollari parte della mineraria ha sollecitato altri offerenti a farsi avanti.

* EURASIAN ENRC.L, peggior titolo sul listino inglese Ftse 100, cede oltre il 2%. Citigroup ha tagliato giudizio e traget price della mineraria a "hold" da "buy" e a 1.000 pence da 1.420.

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) sale di appena lo 0,4%. PTT Pcl (PTT.BK: Quotazione), la più grande produttrice di energia della Thailandia, ha detto di avere intenzione di fare un'offerta sugli asset thailandesi del gruppo di retail per diversificare le proprie attività.

* BRUNEL (BRUN.AS: Quotazione) crolla di oltre il 14%, con il titolo vicino ai suoi minimi a 8 anni. La società specializzata nella ricerca di personale nei suoi risultati del primo semestre ha ampiamente mancato le stime degli analisti con un utile netto di 11,4 milioni di euro contro i 15,5 milioni attesi e i ricavi a 334,9 milioni contro i 343 delle attese. La società ha tuttavia detto di vedere una solida crescita nei profitti nella seconda metà dell'anno.