BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano costruzioni con Holcim

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.718,12 -0,39% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.050,08 -0,23% 1.045,76 Stoxx banche 217,20 -0,49% 221,27 Stoxx oil&gas 298,22 -0,09% 330,54 Stoxx tech 190,62 +0,59% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 19 agosto (Reuters) - Gli indici delle principali piazze europee hanno girato in negativo, dopo i guadagni delle prime battute della sessione, appesantiti dai risultati e dall'outlook della società di costruzioni Holcim.

Il paniere dei titoli legati al settore costruzioni zavorra gli indici con una flessione dell'1%. Positive invece i titoli tecnologici con il sottoindice in rialzo dello 0,59%.

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,23%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,32%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,51% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,48%.

Tra i titoli in evidenza:

* HOLCIM HOLN.VX, la seconda produttrice di cemento al mondo, cede oltre il 4% dopo che nel primo semestre ha mancato i target degli analisti con un utile netto a 331 milioni di franchi svizzeri contro 469 milioni attesi. La società ha manifestato cautela per l'outlook, avvisando che i programmi di austerità messi in atto dai governi limiteranno la spesa in infrastrutture. Le sue concorrenti HEIDELBERGCEMENT (HEIG.DE: Quotazione) e LAFARGE LAFP.PA cedono rispettivamente l'1,8% e l'1,5%.

* Tra le tecnologiche, NOKIA NOK1V.HE, ARM HOLDINGS ARM.L, ASML HOLDINGS (ASML.AS: Quotazione), LOGICA LOG.L e INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) avanzano tra l'1,1% e il 2%.

* La società olandese di biotecnologie PHARMING (PHAR.AS: Quotazione) perde il 5% dopo aver detto di voler procedere al rimborso di obbligazioni per 10,9 milioni di euro e aver incrementato le prospettive di un ulteriore aumento di capitale.

* ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) guadagna lo 0,5% circa. Ieri voci di mercato parlavano di un possibile takeover della produttrice di acciaio Us Steel Corp (X.N: Quotazione) e indicavano ArcelorMittal come la probabile acquirente. La società si è rifiutata di commentare.

* VOESTALPINE (VOES.VI: Quotazione) guadagna quasi l'1%. Il gruppo austriaco produttore di acciaio nel primo trimestre fiscale ha avuto rislutati sopra le attese con i ricavi a 2,56 miliardi di euro contro 2,44 miliardi attesi e l'utile operativo balzato a 203,3 milioni di euro dalla perdita di 26,3 milioni dello stesso periodo 2009. Riguardo l'outlook sull'economia, il gruppo ha detto che "più realismo e meno isteria sarebbero desiderabili".

* UNITED UTILITIES (UU.L: Quotazione), in calo di quasi il 3%, è tra i peggiori titoli dell'indice britannico Ftse 100 dopo che Jp Morgan Cazenove ha tagliato il giudizio a "neutral" da "overweight" e il titolo è in linea con il suo traget price di marzo 2012.

* SIXT (SIXG.DE: Quotazione) avanza dell'1,6%. La società tedesca di noleggio macchine nel primo semestre ha visto l'utile netto a 25,7 milioni dopo la perdita di 22,4 milioni dello stesso periodo 2009, mentre i ricavi sono saliti dell'11,4% a 2020 milioni.