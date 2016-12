BORSE EUROPA - Indici in rosso, male energetiche su calo greggio

indici chiusura

alle 9,50 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.711,31 -0,95% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.047,04 -0,90% 1.045,76 Stoxx banche 217,08 -1,39% 221,27 Stoxx oil&gas 297,33 -1,72% 330,54 Stoxx tech 188,58 -0,75% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 18 agosto (Reuters) - Le piazze europee arretrano, danneggiate dai titoli delle energetiche che scontano la caduta del prezzo dell'oro nero.

"Il mercato resta laterale. Non c'è convinzione nel mercato e si andrà avanti così fino a settembre quando gli investitori torneranno dalle vacanze", ha detto Alexandre Le Drogoff, analista tecnico per Aurel Bgc a Parigi.

Il prezzo del futures sul Nymex CLc1 perde circa 60 centesimi poco sopra i 75 dollari al barile.

Le petrolifere cedono l'1,7%. In una sessione prevalentamente in rosso, l'unico paniere in nero è quello che raggruppa le farmaceutiche , che mette a punto un +0,29%.

Intorno alle 9,50 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,95%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cala dello 0,82%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,58% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,83%.

Tra i titoli in evidenza:

* La danese VESTAS (VWS.CO: Quotazione), la prima produttrice di turbine al mondo, crolla di oltre il 20% dopo aver realizzato a sorpresa nel secondo trimestre una perdita dell'Ebit di 148 milioni di euro a fronte di attese di 8,1 milioni di profitto e aver tagliato l'outlook sugli utili 2010. La sua concorrente spagnola GAMESA (GAM.MC: Quotazione) cede di riflesso circa il 3,7%.

* Tra le petrolifere BRITISH PETROLEUM (BP.L: Quotazione) e TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) perdono oltre l'1%.

* La farmaceutica francese SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) sale dello 0,4%, in attesa del verdetto di un tribunale Usa che si dovrà espirmere sulla vendita del generico dell'anticoagulante Lovenox. Il giudice ieri ha detto di voler "emettere un verdetto appropriato il prima possibile".

* STADA ARZNEI (STAGn.DE: Quotazione), farmaceutica tedesca specializzata nella produzione di generici, avanza di oltre il 2% nonostante Unicredit e DZ Bank abbiano tagliato il target price rispettivamente a 32 euro e a 30 euro da 33.

* BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) (BHP.AX: Quotazione) cede circa l'1,3% sulla piazza di Londra dopo aver annunciato l'intenzione di lanciare un'Opa ostile da 38,6 miliardi di dollari per comprare la società canadese specializzata in fertilizzanti Potash Corp (POT.TO: Quotazione) (POT.F: Quotazione), che sulla piazza di Francoforte sale dello 0,3%.

* INTERTEK (ITRK.L: Quotazione), società inglese specializzata nella verifica e certificazione di standard di qualità, avanza del 2,3% in testa al Ftse 100 dopo la notizia che il titolo verrà incoluso nell'indice Msci delle borse mondiali .MIWD00000PUS.

* L'utility tedesca RWE AG (RWEG.DE: Quotazione) avanza dello 0,4% dopo che una fonte del governo di Berlino ha riferito dell'intenzione di posticipare l'introduzione di una tassa per il nucleare, così come contenuto in una bozza di legge di luglio. E.ON (EONGn.DE: Quotazione) guadagna appena lo 0,04%.