BORSE EUROPA -Indici in rialzo, sostegno da apertura Wall Street

indici chiusura

alle 16,15 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.504,21 +0,16% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.050,93 +0,52% 1.045,76 Stoxx banche 218,37 +0,86% 221,27 Stoxx oil&gas 300,94 +0,27% 330,54 Stoxx tech 188,97 +0,78% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 17 agosto (Reuters) - Le borse europee restano forti dopo l'apertura al rialzo di Wall Street, con il più grande guadagno messo a segno da Aegon (AEGN.AS: Quotazione) che guida il settore assicurativo. I listini sono sostenuti dalla crescita della produzione industriale Usa (+1%), superiore alle attese (+0,5%).

Attorno alle 16,15 l'indice di settore delle società legate alle materie prime guadagna lo 0,62%, mentre l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,49%.

Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,81%, il Dax tedesco .GDAXI dell'1,04% e il Cac 40 francese .FCHI dell' 1,08%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra i minerari mettono a segno i rialzi più marcati, tra il 3% e il 3,6%, ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP ENRC.L, KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione) e XSTRATA XTA.L.

* La mineraria VEDANTA (VED.L: Quotazione) guadagna il 2,6%. Lo società ha detto di non vedere ostacoli con i regolatori per il suo acquisto della quota da 9,6 miliardi di dollari nell'energetica indiana Cairn India (CAIL.BO: Quotazione).

* CARLSBERG (CARLb.CO: Quotazione), il colosso della birra danese, avanza dell'1,16% dopo una trimestrale sopra le attese nonostante la flessione del 9% nel mercato russo nei primi sei mesi dell'anno, visto però in recupero nel secondo semestre per effetto del cambio col rublo. L'utile operativo è stato pari a 4,25 miliardi di corone danesi (circa 571 milioni di euro) dai 3,66 miliardi del periodo aprile-giugno 2009 e i 3,68 miliardi delle attese.

* WIENERBERGER (WBSV.VI: Quotazione), la più grande produttrice al mondo di mattoni, mette a segno un balzo di oltre il9% dopo una brillante trimestrale. Tra aprile e giugno l'Ebitda è balzato del 20% a 100.9 milioni di euro, ben oltre la migliore delle stime degli analisti.

* Inversione di tendenza per BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) con un +0,18% dopo il -0,3% della mattinata. Il Financial Times ha scritto oggi che la banca spagnola ha rilanciato i colloqui con M&T Bank Corp (MTB.N: Quotazione) per una fusione delle sue attività negli Stati Uniti.

* Il gruppo di assicurazioni olandese AEGON (AEGN.AS: Quotazione) balza del 5,95%, dopo aver detto che restituirà 500 milioni di euro di aiuti di stato lasciando allo stesso tempo aperta la possibilità di un aumento di capitale per pagare la restante quota di 1,5 miliardi entro il prossimo giugno.