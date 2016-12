BORSE EUROPA - Indici volatili sulla scia di Wall Street

indici chiusura

alle 17,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2,500,00 -0,07% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.045,43 -0,25% 1.045,76 Stoxx banche 2165,00 -0,45% 221,27 Stoxx oil&gas 300,42 -0,37% 330,54 Stoxx tech 187,57 +0,17% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 16 agosto (Reuters) - Nel pomeriggio le borse europee si muovono incerte seguendo l'andamento volatile di Wall Street che dopo l'apertura negativa ha segnato un'inversione di tendenza.

I bancari registrano le perdite maggiori con Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione), Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) e Societé Generale (SOGN.PA: Quotazione) giù tra il 2,4% e il 2,8%. Tiene relativamante l'indice europeo che intorno alle 17,00 perde lo 0,57%.

Anche gli energetici registrano discreti cali anche a causa del prezzo del greggio rimasto intorno ai 75 dollari al barile. Total (TOTF.PA: Quotazione) perde lo 0,7%e Repsol <REP:MC> cede lo 0,8%.

Bene le società minerarie +0,83%, con VEDANTA RESOURCES (VED.L: Quotazione) che corre a +5,46% dopo aver annunciato in mattinata l'acquisizione del 51-60% di Cairn India (CAIL.BO: Quotazione) per circa 8,5-9,6 miliardi di dollari in contanti.

Alle 17 attorno alla parità l'indice Ftse 100 britannico .FTSE e il Dax tedesco .GDAXI, mentre a Parigi il Cac 40 francese .FCHI perde circa lo 0,4%.