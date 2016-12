BORSE EUROPA - Indici girano in negativo, pesano retailer

LONDRA, 13 agosto (Reuters) - Gli indici delle principali piazze europee invertono la tendenza al rialzo registrata in apertura e girano in negativo, azzerando i guadagni messi a segno in apertura, quando i mercati erano stati trascinati dalle buone notizie sulla crescita del Pil in Germania e in Francia nel secondo trimestre.

Ad appesantire gli indici, i titoli della grande distribuzione , con il gruppo belga DELHAIZE DELB.BR che cede oltre l'8% dopo vendite nel secondo trimestre peggiori delle attese, che hanno costretto a una revisione al ribasso della guidance annuale del gruppo.

Alle 11,55 ora italiana, l'indice paneuropeo Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,4% a quota 1.038,59 punti dopo aver raggiunto in mattinata un massimo di 1.050,65 punti.