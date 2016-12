BORSE EUROPA - Indici in rialzo trascinati da dati Pil

indici chiusura

alle 9,55 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.733,13 +0,45% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.048,71 +0,57% 1.045,76 Stoxx banche 218,72 +0,37% 221,27 Stoxx oil&gas 300,99 +0,74% 330,54 Stoxx tech 188,23 +0,70% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 13 agosto (Reuters) - Apertura positiva per le principali piazze europee, trascinate al rialzo dalla crescita dell'economia registrata nel secondo trimestre in Francia, dove il Pil è salito più del previsto, e in Germania, il cui prodotto interno lordo ha segnato l'aumento trimestrale più consistente dagli ultimi 23 anni a questa parte (+2,2%).

Gli investitori attendono per le 11,00 ora italiana la stima flash del Pil dell'euro zona mentre nel primo pomeriggio dagli Usa arriveranno i dati sull'indice dei prezzi al consumo, i ricavi reali e le vendite al dettaglio.

"I dati dimostrano come si possa essere fiduciosi nei confronti di una crescita sostenuta in Europa opposta al rallentamento degli Stati Uniti, che permetterà ai mercati europei, secondo la mia opinione, di avere performance superiori rispetto a Wall Street" ha osservato Heino Ruland, strategist di Ruland Research.

Alle 9,55 ora italiana l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,6%. L'indice Ftse 100 britannico .FTSE sale dell0 0,5%%, il Dax tedesco .GDAXI sale dello 0,2% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,29%.

Per quanto riguarda i settori, la perfomance migliore è quella dei minerari , trascinati dal rialzo dei prezzi delle materie prime. Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), Kazakhmys (KAZ.L: Quotazione), Antofagasta mettono a segno rialzi tra l'1,2 e l'1,8%

Bene anche anche gli energetici, grazie al greggio risalito sopra i 76 dollari al barile. Dana Petroleum DNX.L sale del 3%, Total (TOTF.PA: Quotazione) di circa l'1%%.

Tra i titoli in evidenza:

* THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione) sale del 3%. Il più grande gruppo dell'acciaio tedesco ha chiuso il trimestre registrando utili superiori alle attese e ha alzato la propria guidance annuale.

*TUI TRAVEL TT.L e THOMAS COOK GROUP (TCG.L: Quotazione), attive nel settore del turismo, salgono rispettivamente del 6% del 3,4% dopo l'upgrade del giudizio sui loro titoli a "buy" da "neutral" da parte di Goldman Sachs.

*L'assicurativo britannico AVIVA (AV.L: Quotazione) sale del 5% dopo la notizia, riportata da Sky Tv, che il gruppo ha rifiutato un'offerta di 5 miliardi di sterline da parte della concorrente RSA (RSA.L: Quotazione) per l'acquisto delle sue attività operative in Gran Bretagna e in altri mercati.

*Il gruppo belga della grande distribuzione DELHAIZE DELB.BR perde oltre il 6% dopo che le vendite registrate nel secondo trimestre nel suo principale mercato, gli Stati Uniti, sono state peggiori del previsto, costringendo il gruppo a rivedere al ribasso la propria guidance per il 2010.

*IBERIA IBLA.MC sale dell'1,7%, dopo che ieri la compagnia spagnola aveva diffuso i dati sul coefficiente di occupazione dei posti a luglio, salito all'87,6% rispetto all'84,8% dello scorso anno.

*INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) sale dell'1,4%. Ieri il gruppo tedesco, insieme ad IBM (IBM.N: Quotazione) ha annunciato il disimpegno dalla joint venture Altis Semiconductor, che, a detta degli analisti, ha appesantito i conti di Infineon per anni.