Borse Europa attese contrastate, focus su dati

Gli investitori saranno alla finestra in attesa di una serie di dati macroeconomici che arriveranno nel corso della giornata, per capire che direzione dare al mercato.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l'indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in rialzo tra gli 11 e i 17 punti, che il tedesco Dax .GDAXI oscilli in apertura tra la parità e un rialzo fino a 8 punti, e che il Cac 40 francese .FCHI in avvio si tenga tra la parità e un calo massimo di 28 punti.

I dati attesi per oggi sono il flash del Pil dell'euro zona per il secondo trimestre, l'indice dei prezzi al consumo di luglio e i dati sui ricavi reali e vendite al dettaglio negli Stati Uniti.

Ieri l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in rialzo dello 0,2% fermandosi a quota 1.042,77, appesantito dall'inatteso aumento delle richieste per i sussidi di disoccupazione, che hanno portato Wall Street a chiudere in rosso per la terza seduta consecutiva.