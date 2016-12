BORSE EUROPA - Indici volatili, pesa dato disoccupazione Usa

indici chiusura

alle 16,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.721,04 -0,11% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.043,25 +0,23% 1.045,76 Stoxx banche 217,71 -0,44% 221,27 Stoxx oil&gas 298,82 -0,02% 330,54 Stoxx tech 186,88 -0,33% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 agosto (Reuters) - L'azionario europeo ha un andamento volatile, dopo aver ritracciato parte delle perdite registrate dopo la pubblicazione del dato peggiore delle attese sulle richieste di sussidi di disoccupazione Usa.

Tra gli indici di settore più mossi spicca l'alimentare su del 2,2%, mentre il settore auto arretra dell'1,8%.

Alle 16,40 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,11%. L'indice Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,34%, il Dax tedesco .GDAXI perde lo 0,28% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,29%.

Tra i titoli in evidenza:

* La belga ANHEUSER-BUSH INBEV (ABI.BR: Quotazione), la più grande produttrice di birra al mondo con marchi come Stella Artois, Budweiser e Beck's, avanza del 5% dopo aver segnato nel secondo trimestre un Ebitda a perimetro costante in rialzo del 5,6% a 3,35 miliardi di euro sopra le attese di 3,28 miliardi. L'incremento si deve al bel tempo, alle solide vendite in Brasile e alla coppa del mondo.

* VEDANTA (VED.L: Quotazione) crolla di quasi il 10%. La mineraria ha detto di avere delle trattative in corso con Cairn Energy (CNE.L: Quotazione), su dell'1,7%, per acquisire una quota in Cairn India (CAIL.BO: Quotazione). Il risultato dell'operazione sarebbe l'ingresso della società nel settore gas e petrolio.

* PRUDENTIAL (PRU.L: Quotazione) cede l'1%. L'assicuratore britannico ha detto che il fallimento della sua trattativa per l'acquisizione del braccio asiatico di Aig (AIG.N: Quotazione) costerà meno del previsto, ovvero 377 milioni di sterline invece di 450. L'AD ha escluso che la società presenterà una seconda offerta. Nel primo semestre inoltre la società ha realizzato un utile operativo in rialzo del 19% a 968 milioni ben all di sopra dei 724 milioni delle attese.

* CREDIT SUISSE CSGN.VX arretra dell'1,3%: la società ha annunciato di aver creato un fondo da 1 miliardo di dollari assieme ai tre dei suoi più grandi azionisti che investirà nei mercati emergenti.

* DANONE (DANO.PA: Quotazione) guadagna circa l'1,5% dopo che il gruppo alimentare francese ha annunciato la cessione della sua quota del 18,4% in Wimm-Bill-Dann WBD.N allo stesso gruppo russo, per 470 milioni di dollari.

* DANA PETROLEUM DNX.L cede oltre il 3,5% dopo la rottura delle trattative con Korea National Oil Corp [KOILC.UL], che non sembra essere disposta a presentare un'offerta di acquisto. La compagnia coreana ha rifiutato di firmare un accordo di riservatezza dopo che Dana le aveva offerto di visionare i bilanci. Lo scorso 6 agosto i membri del board di Dana avevano avuto un incontro con KNOC a seguito di un'offerta di takeover di 1,67 miliardi di sterline.