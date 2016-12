BORSE EUROPA - Indici in rosso dopo dichiarazioni Fed

indici chiusura

alle 10,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.773,62 -0,94% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.054,43 -0,75% 1.045,76 Stoxx banche 223,93 -1,11% 221,27 Stoxx oil&gas 223,80 -0,56% 330,54 Stoxx tech 190,98 -1,17% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 agosto (Reuters) - Apertura negativa per le principali piazze europee, che ricalcano le perdite dei mercati asiatici e di Tokyo, sotto pressione dalle considerazioni della Fed sulla debolezza dell'economia.

Una situazione di stallo che ha spinto la banca centrale americana a pianificare ulteriori misure di sostegno per ridare slancio alla ripresa, reinvestendo i ricavi dei bond in scadenza legati ai mutui nell'acquisto di titoli di Stato a lungo termine per mantenere bassi i costi dei finanziamenti.

Misure che, tuttavia, sembrano essere state giudicate non sufficienti dai mercati, poco convinti che possano avere un impatto immediato.

Secondo Jeremy Batston Carr, strategist di Charles Stanley, "i mercati si sono focalizzati sui timori della Fed riguardo la crescita".

Alle 10,20 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,75%. L'indice Ftse 100 britannico .FTSE perde l'1,19%, il Dax tedesco .GDAXI scende dell'1,2% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,12%.

Per quanto riguarda i settori, la performance peggiore è dei minerari (-1,9%), già ieri spinti al ribasso dal calo dei prezzi delle materie prime. Antofagasta (ANTO.L: Quotazione), Arcelormittal (ISPA.AS: Quotazione), Xstrata XTA.L e Bhp Billion (BLT.L: Quotazione) cedono tra l'1,8 e il 3%.

Male anche i tecnologici, già sotto pressione ieri a Wall Street e oggi sulle piazze asiatiche, per i timori che la fragile ripresa economica possa comportare un raffreddamento della domanda.

Tra i titoli in evidenza:

* NESTLE' NESN.VX sale dell'1% dopo che il gruppo ha alzato la guidance per l'anno in corso a fronte di un primo semestre solido, che ha visto crescere l'utile netto a 5,45 miliardi di franchi svizzeri, contro i 5,01 miliardi dello scorso anno.

* ABERTIS (ABE.MC: Quotazione) sale dell'1,35%, dopo la notizia che costruttore spagnolo Acs ACS.AS ha raggiunto un accordo per la cessione della sua partecipazione del 25,8% a una joint venture con il fondo Cvc Capital per 15 euro per azione.

* ELAN ELN.I sale dell'1,75% dopo che il gruppo farmaceutico irlandese ha annunciato l'intenzione di offrire 200 milioni di dollari di bond 2016 con cedola 8,75%

* MICROFOCUS (MCRO.L: Quotazione) cede il 24% dopo che il gruppo attivo nelle applicazioni per sistemi informatici ha tagliato la guidance annuale dopo aver registrato un primo trimestre con crescita in stallo, a causa del rinvio dei contratti da parte dei clienti.

* NOBEL BIOCARE NOBN.VX, specializzato nella produzione apparecchi odontoiatrici, cede circa il 9%, dopo che il gruppo svizzero ha chiuso il secondo trimestre con risultati al di sotto delle aspettative.

* GDF SUEZ GSZ.PA cede oltre l'1,8% dopo che Moody ha annunciato di aver messo sotto osservazione il rating Aa3 del debito dell'utility francese per un eventuale downgrading.

* BMW (BMWG.DE: Quotazione) e DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) perdono entrambe l'1% dopo la proclamazione di uno sciopero ad oltranza da parte del sindacato dei metalmeccanici in Sudafrica, dove entrambi i gruppi possiedono degli impianti. Gli operai chiedono un aumento salariare superiore al tasso d'inflazione. Le trattative in corso da oltre due mesi non hanno prodotto alcun accordo. La protesta ha comportato il blocco degli impianti di BMW in Sudafrica.