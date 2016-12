BORSE EUROPA - Indici in rialzo, brillano energetiche su greggio

indici chiusura

alle 16,40 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.819,55 +1,45% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.069,13 +1,17% 1.045,76 Stoxx banche 228,41 +1,21% 221,27 Stoxx oil&gas 308,92 +1,48% 330,54 Stoxx tech 194,82 +1,17% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 9 agosto (Reuters) - Le piazze europee confermano i guadagni della mattinata, con il prezzo del greggio CLc1 stabile sopra gli 81 dollari al barile a sostenere le energetiche mentre gli investitori acquistano asset più rischiosi per le aspettative di nuove misure da parte della Federal Reserve per sostenere la rispresa economica.

"Le banche centrali in giro per il mondo hanno dimostrato che continueranno a essere molto accomodanti per assicurare che la ripresa continui. Il nervosismo per una stretta di politica monetaria ora sembra certamente esagerato", ha detto Henk Potts, strategist azionario di Barclays Wealth.

I titoli energetici sono tra i migliori, assieme alle utility , avanzando rispettivamente dell'1,48% e dell'1,33%.

Alle 16,40 ora italiana l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dell'1,45%. L'indice Ftse 100 britannico .FTSE sale del 1,29%, il Dax tedesco .GDAXI dell'1,2% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* La compagmia petrolifera BP (BP.L: Quotazione) sale dell'1,6% dopo la notizia che i test sul "tappo" di cemento installato per frenare la fuoriscita di greggio dalla falla del pozzo Macondo hanno dato esito positivo. Il totale dei costi dell'incidente è salito a 6,1 miliardi di dollari.

* Il colosso tedesco dell'acciaio THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione) avanza dello 0,65%. La federazione tedesca produttori acciaio ha indicato un aumento della produzione del 29,7% su anno a luglio, e del 59% nei primi sette mesi dell'anno.

* HERMES (HRMS.PA: Quotazione) sale dell'1,6%, dopo che Goldman Sachs ha alzato il giudizio sul gruppo del lusso a "neutral" da "sell". Le vendite nel secondo trimestre sono state "impressionanti", anche rispetto ai migliori risultati tra i concorrenti del gruppo, e una guidance più ottimista, hanno spinto Goldman ad alzare le sue previsioni per le vendite del 7% per il 2010, al 9% per il 2011 e al 10% per il 2012, e per l'utile per azione del 10%, 15% e 19% nei tre anni in esame.

* GDF Suez GSZ.PA e la britannica INTERNATIONAL POWER IPR.L salgono rispettivamente dell'1,6 e del 2,5% dopo che notizie di stampa hanno dato per imminente un accordo tra le due utility, che porterebbe GDF ad acquisire la quota maggioritaria di International Power, trasferendo alcuni asset non europei alla compagnia britannica. Il Sunday Times riferisce che l'accordo includerebbe un dividendo straordinario per gli azionisti di IP di 1,2-1,3 miliardi di sterline.

* Il provider di servizi internet tedesco QSC (QSCG.DE: Quotazione) estende il suo rialzo oltre 9% sulla scia di risultati trimestrali migliori delle attese con l'utile netto su del 290,9% su anno a 4,3 milioni da 1,1 milioni e le vebdite su dell'1,2% a 104,9 milioni da 103,7.

* Il vettore tedesco LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) sale dell'1,5% di riflesso del franco-olandese Air France-Klm ARIF.PA, su dell'1,9%. I trader citano i positivi dati sui passeggeri di venerdì dei francesi e la speranza che si possano riflettere su Lufthansa.

* PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) e MICHELIN (MICP.PA: Quotazione) segnano rispettivamente il +0,1% e -0,9% dopo il downgrade di Goldman Sachs, che abbassato la raccomandazione per entrambi i titoli a "neutral" da "buy". BMW (BMWG.DE: Quotazione) sale dello 0,7% dopo che Goldman ha alzato il target price a 62 da 53 euro.