BORSE EUROPA - Indici in rialzo dopo calo venerdì, bene minerari

alle 10,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.818,50 +1,41% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.069,57 +1,21% 1.045,76 Stoxx banche 228,67 +1,32% 221,27 Stoxx oil&gas 309,57 +1,69% 330,54 Stoxx tech 194,36 +0,93% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 9 agosto (Reuters) - Mattinata positiva per le principali piazze europee, con gli indici che rimbalzano dopo la chiusura negativa di venerdì, quando erano stati appesantiti dai deludenti dati sull'occupazione americana.

Le crescenti aspettative di un ulteriore acquisto di titoli di Stato da parte della Fed per scuotere un'economia che pare aver perso slancio sta sostenendo i mercati azionari.

"Con una crescita in stallo e una disoccupazione soprendentemente alta i funzionari della Fed avranno il compito di decidere se stimolare ulteriormente l'economia con un acquisto di debito" ha scritto in una nota James Hughee, analista di CMC Market.

"I mercati potrebbero interpretare la scelta positivamente, come un segnale che i funzionari si rendono conto del problema e agiscono prima che sia troppo tardi. Ma d'altra parte, un ulteriore segnale di rallentamento dell'economia potrebbe pesare sugli indici con un calo più sostenuto" ha aggiunto l'analista.

"E' una reazione al recupero finale messo a segno da Wall Street venerdì, ma penso che il mercato cederà i guadagni nel corso della giornata" ha osservato David Buik, senior partner di BGC.

Tra i settori, buona la performance dei minerari , trainati dal consolidamento dei prezzi delle materie prime, sulla scia di un dollaro indebolito in attesa della Fed: Antofagasta (ANTO.L: Quotazione), BHP Billiton (BLT.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L mettono a segno rialzi tra l'1,5 e il 2%.

Alle 10,20 ora italiana l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dell'1,2% . L'indice Ftse 100 britannico .FTSE sale del 1,5%, il Dax tedesco .GDAXI dell'1,16% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,47%.

Tra i titoli in evidenza:

* AVIVA (AV.L: Quotazione) sale di circa il 3% dopo che Panmure e Bofa Merrill hanno alzato il loro target price sul titolo del gruppo assicurativo britannico.

* La compagmia petrolifera BP (BP.L: Quotazione) sale del 2,2% dopo la notizia che i test sul "tappo" di cemento installato per frenare la fuoriscita di greggio dalla falla del pezzo Macondo hanno dato esito positivo.

* BAUER (B5AG.DE: Quotazione) guadagna oltre il 5% dopo che Deutsche Bank ha ha promosso il titolo a "buy" da "upgrade", alzando il target price a 38 euro da 31 euro. Gli analisti di Deutsche sono convinti che nella seconda metà dell'anno il gruppo specilizzato in ingegneria del suolo consoliderà ulteriormente i buoni risultati messi a segno nei primi sei mesi del 2010, con una crescita tra il 5 e il 10 per cento dal 2011, grazie al rafforzamento della domanda nei paesi emergenti e lancio di nuovi apparecchi per la trivellazione. Il gruppo Bauer renderà noti i risultati del secondo trimestre il prossimo 13 agosto.

* GDF Suez GSZ.PA e la britannica INTERNATIONAL POWER IPR.L salgono rispettivamente dell'1,4 e del 4% dopo che notizie di stampa hanno confermato l'imminenza di un accordo tra le due utility, che porterebbe GDF ad acquisire la quota maggioritaria di International Power, trasfernedo alcuni asset non europei alla compagnia britannica. Il Sunday Times ha riportato che l'accordo includerebbe un dividendo straordinario per gli azionisti di International Power tra 1,2 e 1,3 miliardi di sterline.

* Il provider di servizi internet tedesco QSC (QSCG.DE: Quotazione) sale del 6,2%, ai suoi massimi da aprile, sulla scia di risultati trimestrali migliori delle attese.

* PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) e MICHELIN MIC.PA cedono rispettivamente lo 0,27% e lo 0,15% dopo il downgrade di Goldman Sachs, che abbassato la raccomandazione per entrambi i titoli a "neutral" da buy". BMW (BMWG.DE: Quotazione) sale dello 0,45% dopo che Goldman ha alzato il target price a 62 da 53 euro.