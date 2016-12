BORSE EUROPA - Indici in calo dopo occupati Usa, Natixis brilla

indici chiusura

alle 16,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.800,33 -0,67% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.063,40 -0,48% 1.045,76 Stoxx banche 227,71 -0,30% 221,27 Stoxx oil&gas 306,11 -0,13% 330,54 Stoxx tech 194,45 -0,51% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 6 agosto (Reuters) - Le piazze europee hanno girato in negativo dopo il dato sull'occupazione Usa peggiore delle attese e ora muovono in ribasso di circa mezzo punto percentuale.

Lo scorso mese negli Stati Uniti sono andati persi 131.000 posti di lavoro, il doppio delle stime degli economisti. Anche il dato di giugno è rivisto pesantemente al ribasso: -221.000 posti, dal preliminare di -125.000 unità.

Prima dei dati gli indici europei viaggiavano in territorio positivo, sulla scia delle buone trimestrali di alcuni istituti, tra cui Royal bank of Scotland (RBS.L: Quotazione).

"E' la reazione istintiva a un dato peggiore delle attese" spiega Jeremy Batstone-Carr, capo dell'area ricerche di Charles Stanley. "L'economia Usa non può sfuggire alle pressioni create dal collasso del credito e al suo impatto sulla psicologia degli investitori".

Intorno alle 16,10 l'indice Europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,67%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE guadagna lo 0,11%, mentre il Dax tedesco .GDAXI cede lo 0,38% e il Cac 40 francese .FCHI scende dello 0,54%

Tra i titoli in evidenza:

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) in rialzo (+0,3%), ma ben sotto i massimi, dopo i risultati. L'utile operativo del secondo trimestre è salito a 869 milioni, mentre le svalutazioni sono scese a 2,49 miliardi. L'istituto ha confermato la vendita della quota di maggioranza in WorldPay per 3 miliardi di dollari.

* ALLIANZ (ALVG.DE: Quotazione) sale dello 0,7% dopo che la trimestrale ha evidenziato un utile operativo sopra le attese.

* DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) cede il 4,6% dopo che i risultati hanno evidenzia un utile pre-tasse e ricavi sotto le attese nel secondo trimestre.

* NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) guadagna il 3,1% dopo aver presentato ieri, a borse chiuse, risultati migliori delle attese. La banca ha detto inoltre di essere pronta a creare una partnership con Pioneer, controllata di Unicredit (CRDI.MI: Quotazione).

* OLD MUTUAL (OML.L: Quotazione) si mantiene positiva (+0,8%) dopo i risultati e dopo l'annuncio di aver venduto la propria divisione assicurativa americana per 350 milioni di dollari.

* COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) sale di quasi il 2% dopo che Credit Suisse ha alzato il target price e mantenuto il rating outperform, sulla scia dei buoni dati trimestrali di ieri.

* La società attiva nell'agrochimico SYGENTA SYNN.VX guadagna oltre il 4% sulla scia della decisione della Russia di bloccare le esportazioni di grano e della conseguente salita dei prezzi del grano.

* Per lo stesso motivo invece perdono terreno i produttori di birra e di alimenti in generale.

* VEOLIA (VIE.PA: Quotazione) arretra dell'1,4%. La società di smaltimento rifiuti e servizi idrici ha chiuso il primo semestre con l'utile netto su del 70% su anno, confermando i target 2010.

* RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) (RIO.AX: Quotazione) sale dello 0,8%, dopo la presentazione di ieri della sua trimestrale. Exane Paribas ha promosso il titolo a "outperform".

* La società chimica tedesca Lanxess (LXSG.DE: Quotazione) balza del 3,5%. La società ha alzato l'outlook sull'anno, dopo i solidi risultati del secondo trimestre.