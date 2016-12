BORSE EUROPA - Indici incerti dopo dati Usa,apertura Wall Street

indici chiusura

alle 16,05 var. 2009 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.828,40 +0,12% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.071,21 +0,02% 1.045,76 Stoxx banche 228,76 -0,36% 221,27 Stoxx oil&gas 307,19 -0,07% 330,54 Stoxx tech 195,64 +0,06% 184,35 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 agosto (Reuters) - Gli indici dell'equity europeo vacillano, evidenziando un rapido calo subito dopo l'apertura negativa di Wall Street prima di riagganciare la zona-parità. I mercati tornano a temere che il dato di domani sul mercato del lavoro americano possa deludere, dopo quello parziale poco incoraggiante di oggi sulla disoccupazione settimanale.

Intorno alle 16,05 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 è piatto, mentre fra i singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,10%, mentre il Dax tedesco .GDAXI e il Cac 40 francese .FCHI resistono in territorio positivo a +0,31% e +0,46% rispettivamente.

Tra i titoli in evidenza:

* RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) sale quasi del 2%, miglior titolo in un comparto che a livello europeo guadagna lo 0,5%, dopo l'utile record dei primi sei mesi, grazie al boom delle vendite sull'arrembante mercato cinese.

* La biotech svizzera ACTELION ATLN.VX corre a +4% dopo l'upgrade da Credit Suisse a "outperform" da "neutral" a un incremento del prezzo obiettivo a 66 franchi da 45, motivato dalla robusta pipeline di prodotti alle fasi finali di sviluppo.

* Tonfo per il gruppo media spagnolo PRISA (PRS.MC: Quotazione) dopo la notizia che un sofisticato piano per rafforzare il capitale avrà effetti di diluizione più pronunciati di quanto annunciato in precedenza per i soci attuali. Il proprietario di El Pais cede il 14% dopo l'aumento del 6% di ieri.

* Destini divergenti per due grosse banche inglesi. LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) corre a +2,9% dopo le promozioni da alcuni broker, che considerano il titolo sottvalutato alla luce del successo del rilancio dopo il salvataggio pubblico. BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) invece cede circa il 4% dopo aver accantonato 300 milioni di dollari a fronte di un'inchiesta negli Stati Uniti per possibile violazione delle norme.

* UNILEVER (ULVR.L: Quotazione)(UNc.AS: Quotazione) perde oltre il 4% dopo aver mancato le stime degli analisti sulla crescita del fatturato e aver avvisato che nella seconda metà dell'anno la pressione concorrenziale si farà sentire. * LAGARDERE (LAGA.PA: Quotazione) corre a +4% e guida i rialzi a Parigi, dopo il miglioramento di rating da parte di Rbs a "buy" da "hold" e l'aumento di target price. La banca ha ritoccato le stime per i risultati del gruppo editoriale sulle divisioni periodici e sport.