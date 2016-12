BORSE EUROPA-Indici poco mossi fra trimestrali e attesa dati Usa

indici chiusura

alle 10,30 var. 2009 ------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.824,20 -0,03% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.070,03 -0,09% 1.045,76 Stoxx banche 229,08 -0,22% 221,27 Stoxx oil&gas 308,86 +0,47% 330,54 Stoxx tech 195,49 -0,02% 184,35 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 agosto (Reuters) - Le piazze europee sono poco mosse, investite da una raffica di trimestrali che fanno da supporto mentre gli investitori si concentrano sulla riunione di Bce e Banca d'Inghilterra, senza dimenticare i dati macro Usa attesi nel pomeriggio.

"Le trimestrali continueranno a sostenere il mercato ancora per qualche tempo, ma se i dati macro prenderanno il sopravvento, le buone trimestrali non saranno più sufficienti", ha detto Koen De Leus, economista per Kbc Securities.

"Il nervosismo ora ruota attorno ai dati sui sussidi di disoccupazione Usa dato che le attese del mercato dipendono davvero da questi numeri. Se sono migliori delle attese, i timori di una recessione a doppio minimo si dissolveranno molto velocemente. Se questo non accade potremmo assistere a una correzione", ha aggiunto.

Intorno alle 10,30 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,09%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE è piatto, il Dax tedesco .GDAXI cede lo 0,05% e il Cac 40 francese .FCHI avanza dello 0,28%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il settore banche è particolarmente movimentato, dopo i risultati di BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) e COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) superiori alle attese, ma che continuano a scontare le incertezze del contesto economico [Id:nLDE6740CY] [Id:nLDE6740DS]. I titoli cedono rispettivamente il 3% e il 0,7%.

* KBC (KBC.BR: Quotazione) avanza di quasi il 4%. La banca belga ha registrato un utile netto crollato del 51% a 149 milioni di euro nel secondo trimestre, ma ben al di sopra dei 105 attesi. Sui conti hanno pesato i costi eccezionali (circa 400 milioni di euro) legati alla sua riduzione all'esposizione verso i debiti sovrani.

* DEUTSCHE TELEKOM (DTEGn.DE: Quotazione) è in lieve flessione (-0,71%) dopo che nella sua trimestrale ha registrato un calo dell'8,8% degli utili netti a 475 milioni di euro e vendite in linea con le attese e aver confermato l'outlook sull'anno. * RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) guadagna lo 0,8%. La mineraria ha battuto le attese di mercato con un utile netto underlying a 5,8 miliardi di dollari australiani nel secondo trimestre dai 2,6 miliardi dello stesso periodo 2009, ha falciato il proprio debito a 12 miliardi dai 39 di un anno fa. La società ha detto di volersi ora concentrare sulla crescita.

* La farmaceutica tedesca BAYER (BAYGn.DE: Quotazione) avanza del 2,6% dopo aver annunciato risultati positivi per il suo farmaco antitrombotico Xarelto nella Fase III di sperimentazione, realizzato assieme a Johnson & Johnson (JNJ.N: Quotazione).

* UNILEVER (ULVR.L: Quotazione) cede il 2,4% dopo aver mancato per un soffio le attese, con un incremento delle vendite nel secondo trimestre del 3,6%. Il gigante dei beni di consumo ha detto di vedere una concorrenza più serrata e un nuovo aumento delle materie prime.

* BEIERSDORF (BEIG.DE: Quotazione) arretra del 2,9% in fondo al Dax dopo aver diffuso la sua trimestrale e confermato l'outlook ma aver registrato un calo della crescita dei consumi nei mercati di Germania ed Europa.