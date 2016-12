BORSE EUROPA - Indici peggiorano dopo calo Wall Street

indici chiusura

alle 16,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.802,06 -0,71% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.064,78 -0,57% 1.045,76 Stoxx banche 228,94 -0,81% 221,27 Stoxx oil&gas 303,06 -0,47% 330,54 Stoxx tech 194,98 -0,97% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 agosto (Reuters) - L'azionario europeo peggiora nel pomeriggio, complici l'apertura negativa di Wall Street e il calo dei prezzi dei metalli che deprimono le quotazioni dei titoli minerari e delle materie prime.

Intorno alle 16,20 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,57%. Tra le singole piazze, l'indice Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,63%, il Cac 40 francese .FCHI scende dello 0,69%, mentre il Dax tedesco .GDAXI lascia sul terreno lo 0,21%.

* Forti ribassi per l'industria estrattiva, con Anglo American (AAL.L: Quotazione), Vedanta Resources (VED.L: Quotazione) e Kazakhmys (KAZ.L: Quotazione) che perdono circa il 2%.

* La compagnia aerea tedesca Lufthansa (LHAG.DE: Quotazione) sale oltre il 3% dopo la nota positiva da parte di un analista.

* Vallourec (VLLP.PA: Quotazione) è in calo di circa l'1,5%, tra i peggiori titoli di Parigi, dopo che Credit Suisse ha tagliato il rating del costruttore francese di condotte a "underperform" da "neutral". * Poco brillanti le banche in generale , che cedono circa l'1%. Pesanti soprattutto gli istituti di credito greci, cedono anche le francesi Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) a -3% e Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione) a -1,7%: secondo un analista di Kepler, a Parigi c'è una certa apprensione in vista delle trimestrali. Male anche le big britanniche Lloyds (LLOY.L: Quotazione) a -1,8% e Barclays (BARC.L: Quotazione) a -2%. * L'auto resta l'isola felice nella giornata, con lo stoxx che guadagna l'1,2% trainata da PSA Peugeot (PEUP.PA: Quotazione) e Renault (RENA.PA: Quotazione) a +2%, Michelin (MICP.PA: Quotazione) a +2,5% che compensano il calo del 2,2% di Volkswagen (VOWG.DE: Quotazione).

In Francia si guarda ad alcuni commenti positivi degli analisti sul comparto, che si sommano ai buoni risultati di Renault e Michelin la scorsa settimana. Oggi in Germania è stato invece annunciato un calo del 30% delle immatricolazioni a luglio, dopo il -32% di giugno.