BORSE EUROPA - Indici attorno a parità dopo fiducia Usa

indici chiusura

alle 16,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.742,67 -0,37% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.045,48 -0,14% 1.045,76 Stoxx banche 222,81 -0,44% 221,27 Stoxx oil&gas 296,63 +0,10% 330,54 Stoxx tech 193,42 +0,07% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 30 luglio (Reuters) - Le borse europee recuperano terreno, portandosi attorno alla parità, dopo la pubblicazione dell'indice sulla fiducia Thomson Reuters/Università del Michigan di luglio, poco sopra le attese.

In precedenza, i mercati avevano registrato la delusione per la prima stima del Pil Usa nel secondo trimestre. Ne avevano risentito soprattutto i settori ciclici.

Attorno alle 16,20 italiane, l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,1% circa. L'indice Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,4% circa, il Dax tedesco .GDAXI è attorno alla parità, così come il Cac 40 francese .FCHI.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel contesto di un paniere dell'automotive positivo, RENAULT (RENA.PA: Quotazione) brilla dopo aver archiviato il primo semestre in utile.

* Segno meno per le banche , con l'austriaca ERSTE GROUP (ERST.VI: Quotazione) in netto calo dopo aver archiviato il secondo trimestre con risultati sotto le attese, a causa delle sofferenze superiori a quanto previsto e della tassa sulle banche introdotta in Ungheria.

* Soffrono le società minerarie e ancor più le costruzioni , con la spagnola ACCIONA (ANA.MC: Quotazione) che cade dopo aver deluso le stime sui risultati semestrali. Male, nel comparto, anche la francese LAFARGE LAFP.PA, che ha fornito un outlook sull'anno accolto negativamente dal mercato.

* RHODIA RHA.PA si difende all'interno di un paniere delle società chimiche in rosso: il gruppo francese ha preannunciato un raddoppio dell'Ebitda a fine anno.

* Limitano le perdite i comparti tradizionalmente difensivi, ovvero food&beverage e healthcare , con MERCK (MRCG.DE: Quotazione) che beneficia di alcuni upgrade.

* In calo il paniere delle società finanziarie , con BME (BME.MC: Quotazione) che arranca, sebbene la società che controlla la borsa di Madrid abbia archiviato il semestre con risultati poco sopra le attese.

* All'interno di uno stoxx delle conglomerate industriali poco mosso, BAKAERT (BEKB.BR: Quotazione), produttore belga di cavi di acciaio, vola grazie ad un semestre con utili superiori alle attese degli analisti.

* Giù le assicurazioni , con AGEAS (AGES.BR: Quotazione) in particolare sofferenza dopo che Citi ne ha tagliato il target price.

* In rosso i media , con UNITED BUSINESS MEDIA (UBM.L: Quotazione) che crolla dopo la pubblicazione dei risultati semestrali.

* Il produttore di turbine GAMESA (GAM.MC: Quotazione) va in picchiata, dopo aver peggiorato le previsioni sulle vendite 2010 e 2011. Il comparto energetico , nel complesso, è positivo.

* Al palo il lusso , con L'OREAL (OREP.PA: Quotazione) negativa nella giornata in cui la polizia francese ha interrogato il nuovo amministratore del patrimonio di Liliane Bettencourt, azionista di maggioranza del gruppo attivo nella cosmesi.

* Poco mosso il retail , che vede INCHCAPE (INCH.L: Quotazione) in netto ribasso, così come i tecnologici , stoxx in cui brilla ALCATEL LUCENT ALUA.PA: nonostante un rallentamento delle vendite nel secondo trimestre, il gruppo ha confermato gli obiettivi per il 2010. A trascinare Alcatel anche l'annuncio dell'operatore telefonico AT&T (T.N: Quotazione), che l'ha inserito tra i fornitori chiave delle reti.

* Nel quadro di un paniere delle tlc piatto, tonica BELGACOM BCOM.BR dopo aver alzato le previsione sui ricavi dell'anno.

* In rialzo BRITISH AIRWAYS BAY.L, che fa meglio dello stoxx dei viaggi e del tempo libero , dopo la diffusione di una trimestrale su cui hanno pesato gli effetti della nube vulcanica islandese. Nonostante questo, la compagnia aerea ha registrato un aumento dei ricavi passeggero/miglia, ha tenuto invariati i costi e ha mantenuto inalterato l'obiettivo break-even per il 2010.

* Poco mosse le utilities , con EDF (EDF.PA: Quotazione) brillante dopo l'annuncio dei risultati del secondo semestre, migliori delle attese.