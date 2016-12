BORSE EUROPA - Indici in calo, focus su Pil americano

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.742,75 -0,37% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.045,12 -0,15% 1.045,76 Stoxx banche 223,14 -0,29% 221,27 Stoxx oil&gas 295,78 -0,19% 330,54 Stoxx tech 193,03 -0,13% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 30 luglio (Reuters) - Gli indici delle principali piazze europee muovono tutti in territorio negativo. Gli occhi degli investitori sono puntati sul dato del Pil americano, che verrà diffuso alle 14.30 ora italiana, mentre continuano a pesare le dichiarazioni poco ottimistiche del presidente della Federal Reserve di Saint Louise James Bullard. Il funzionario ieri si è detto preoccupato che gli Stati Uniti possano cadere in un "pantano" simile a quello giapponese, con investimenti e prezzi in calo.

"Lo scetticismo sulla solidità della ripresa americana rimane e il focus di oggi sarà il dato del Pil statunitense del secondo trimestre, che arriva in chiusura di settimana" ha detto Ben Potter, analista di IG Markets. "Sul mercato vedo uno scontro tra dati macroeconomici e risultati trimestrali migliori delle attese" ha aggiunto Koen De Leus, economista di KBG Securities.

Alle 10.10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cedelo 0,15% . L'indice Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,42%, il Dax tedesco .GDAXI lo 0,21% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,2%

Tra i titoli in evidenza:

* L'utility francese EDF (EDF.PA: Quotazione) guadagna il 2% dopo l'annuncio dei riusultati del secondo semestre, migliori delle attese. Edf ha mantenuto la guidance per l'anno in corso e ha confermato la vendita della propria rete britannica per 5,8 miliardi di sterline (9,1 miliardi di dollari) a una società controllata da Li Ka-shing.

*ALCATEL LUCENT ALUA.PA, produttore di componenti per la telefonia, guadagna oltre il 5%. Nonostante un rallentamento delle vendite registrato nel secondo trimestre, il gruppo ha confermato i propri obiettivi per il 2010. A trascinare il titolo in rialzo, anche l'annuncio dell'operatore telefonico AT&T (T.N: Quotazione), che inserito il gruppo tra i fornitori chiave per le proprie reti.

* La banca austriaca ERSTE GROUP (ERST.VI: Quotazione), attiva in molti paesi europei emergenti, cede il 2,6% dopo aver archiviato il secondo trimestre con risultati sotto le attese, a causa delle sofferenze superiori a quanto previsto e della tassa sulle banche introdotta in Ungheria.

* BRITISH AIRWAYS BAY.L guadagna oltre il 2% dopo la diffusione di una trimestrale su cui hanno pesato gli effetti della nube vulcanica islandese, che ha fatto ampliare le perdite del 10,8% e ridurre i ricavi del 2,3%. Nonostante questo però la compagnia aerea ha registrato un aumento dei ricavi passeggero/miglia, ha tenuto invariati i costi e ha mantenuto inalterato l'obiettivo break-even per il 2010.

Il produttore di turbine GAMESA (GAM.MC: Quotazione) cede oltre l'8%, dopo aver chiuso il semestre con risultati poco solidi. Il gruppo ha peggiorato le previsioni per le vendite nel 2010 e nel 2011, cosa che ha indotto diversi broker a tagliare i target del titolo spagnolo.

*Il produttore tedesco di componenti per auto CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione) guadagna oltre l'1%, dopo aver messo a segno un trimestre convincente, che ha portato il gruppo a confermare la prevsione dell'aumento delle vendite per il 2010.

*BAKAERT (BEKB.BR: Quotazione), produttore belga di cavi di acciaio, sale di oltre il 7%. Il gruppo ha chiuso il semestre con utili superiori alle attese degli analisti, grazie al traino degli ordini nei mercati emergenti.