Borse Europa attese in calo, occhi su Pil Usa

LONDRA, 30 luglio (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in calo oggi, sulla scia di Wall Street e degli indici asiatici, dopo i commenti poco ottimisti sullo stato dell'economia da parte di un funzionario della Federal Reserve.

James Bullard, presidente della Federal Reserve di Saint Louis, si è detto preoccupato dei rischi che potrebbero correre gli Stati Uniti se cadessero in un pantano simile a quello giapponese, con prezzi e investimenti in caduta. Nel corso della seduta gli occhi degli investitori saranno puntati sul dato del Pil statunitense, atteso per le 14.30 italiane.