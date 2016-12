BORSE EUROPA - Indici in rialzo grazie a trimestrali positive

indici chiusura

alle 10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.766,66 +0,38% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.053,67 +0,27% 1.045,76 Stoxx banche 226,24 +0,35% 221,27 Stoxx oil&gas 297,03 -0,1% 330,54 Stoxx tech 194,77 +0,53% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 29 luglio (Reuters) - Le borse europee hanno iniziato la mattinata in territorio positivo, trascinate dai solidi risultati trimestrali di alcuni grandi gruppi, che hanno infuso un po' di fiducia negli investitori.

"Le notizie positive che arrivano dalle aziende hanno incentivato negli investitori l'appetito di rischio" ha detto Henk Potts, equity strategist di Barclays Wealth. "Il mercato sta accogliendo bene risultati trimestrali soddisfacenti, ma ci sono ancora tanti dati da digerire" ha aggiunto.

Sugli scudi i telefonici i.STXE (+1,37% alle 10.05) e i tecnologici , che mettono a segno le performance più brillanti, grazie al supporto delle trimestrali.

Alle 10.05 ora italiana l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,3% . L'indice Ftse 100 britannico .FTSE sale dellO 0,4%%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,25% e il Cac 40 francese .FCHI +0,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* CAPGEMINI (CAPP.PA: Quotazione), leader in Europa per i servizi all'IT, guadagna il 5% dopo la pubblicazione dei risultati semestrali, in cui il gruppo ha rivisto al rialzo gli obiettivi di utile operativo per il 2010. Nel primo semestre dell'anno le vendite e gli utili netti ( rispettivamente di 4,2 milioni di euro e di 101 milioni di euro) sono stati superiori alle attese.

* ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) sale del 4,5% sulla scia di risultati trimestrali solidi e forte del via libera ricevuto dalle autorità sanitarie americane per la vendita del farmaco Brilinta, indicato per le patologie cardiache.

* LOGITECH LOGN.VX guadagna oltre il 6%, dopo aver alzato la guidance per il 2010, a fronte di un primo trimestre superiore alle attese. Il produttore di periferiche hardware ha dichiarato entrate nette per 15 milioni di euro, contro la perdite di 29 miliondi di euro registrate nello stesso periodo del 2009.

* FRANCE TELECOM FTE.PA sale del 4% dopo aver archiviato il secondo trimestre con risultati superiori alle attese e confermato le previsioni sull'intero anno. Il colosso delle tlc ha registrato ricavi pari a 11,19 miliardi di euro, rispetto agli 11,05 miliardi attesi dagli analisti secondo un sondaggio Reuters. L'Ebitda si è attestato a 3,98 miliardi di euro, contro una stima di 3,95 miliardi. France Telecom ha annunciato che pagherà un dividendo di 1,40 euro per azione l'anno sugli esercizi 2010, 2011 e 2012. A settembre di quest'anno verrà distribuito un anticipo sul dividendo di 0,60 euro per azione.

* TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione) guadagna circa il 2% dopo aver chiuso la prima parte dell'anno con utili superiori alle attese, grazie alle attività estere, che hanno più che compensato la debolezza del mercato spagnolo. L'utile netto si è attestato a 3,78 miliardi di euro, meglio dei 3,68 miliardi attesi dagli analisti secondo un sondaggio Reuters. I ricavi sono stati pari a 29,05 miliardi di euro, rispetto ai 28,55 miliardi stimati.

* L'operatore televisivo spagnolo TELECINCO TL5.M, controllata del gruppo Mediaset (MS.MI: Quotazione) cede il 5,5% dopo il downgrade del titolo a "underperform" da parte di BofA Merrill, nonostante un utile nel primo semestre in crescita del 73%.

* Il gruppo finlandese NESTE OIL NES1V.HE, attivo nella raffinazione del greggio, cede oltre 8%, dopo il brusco calo degli utili registrato nel secondo trimestre, scesi a 5 milioni di euro contro i 47 milioni del corrispondente periodo dello scorso anno.

STATOIL (STL.OL: Quotazione) cede il 3,3% dopo che il gruppo energetico norvegese ha comunicato i risultati del secondo trimestre, inferiori alle attese, a detta degli analisti, a causa dei bassi prezzi del gas e del greggio.

Il distributore di auto britannico INCHCAPE (INCH.L: Quotazione) sale del 4,3% dopo l'annuncio di utili superiori alle attese nel primo semestre e la notizia che tornerà a pagare i dividendi.