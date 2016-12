BORSE EUROPA - Indici in rialzo ma limitati da fiducia Usa

indici chiusura

alle 16,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.772,74 +1,08% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.055,34 +0,60% 1.045,76 Stoxx banche 224,74 +4,40% 221,27 Stoxx oil&gas 299,78 -0,14% 330,54 Stoxx tech 196,63 -0,66% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 luglio (Reuters) - Gli indici delle principali piazze europee si trattengono in territorio positivo, pur ritracciando l'accelerazione segnata con l'apertura di Wall Street dopo la pubblicazione dell'indice della fiducia dei consumatori Usa di luglio al di sotto delle attese.

A fare da supporto ai listini sono le banche , in rialzo del 4,4% sostenute dalle trimestrali di Ubs UBSN.VX e di Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione), e le assicuratrici , su del 2,3%.

Intorno alle 16,30 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,6%. L'indice Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,41%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,36% e il Cac 40 francese .FCHI dell'1,1%.

Tra i titoli in evidenza:

* UBS UBSN.VX brilla in rialzo di oltre il 10% dopo la diffusione dei risultati nel secondo trimestre, chiusosi con un utile di 2 miliardi di franchi svizzeri, sopra le attese grazie ai forti ricavi sulle attività titoli e cambi. I deflussi sono scesi al livello più basso su base trimestrale dall'inizio del 2008.

* Bene anche DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione), che sale del 4,7% dopo la diffusione dei risultati del secondo trimestre, chiuso con un utile pre tasse di 1,52 miliardi di euro, in linea con le attese, grazie ai minori accontonamenti e a fronte di una debole attività di investment banking.

* DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) cede oltre il 4%. La casa automobilistica tedesca ha alzato le previsioni per l'Ebit del gruppo a 6 miliardi e ha presentato risultati per il secondo trimestre positivi, ma al di sotto delle attese.

* BP (BP.L: Quotazione) arretra di oltre il 3% dopo l'annuncio delle dimissioni dell'AD Tony Hayward, a cui dal primo ottobre subentrerà il direttore esecutivo Robert Dudley. Le trattative con la Casa Bianca per il fondo di compensazione da 20 miliardi di dollari dovrebbero concludersi entro fine agosto. I costi legati alla marea nera pari a 32,2 miliardi di dollari pesano nei conti del secondo trimestre con una perdita di 16,97 miliardi di dollari.

* FRESENIUS MEDICAL CARE (FMEG.DE: Quotazione) sale del 4,5% circa posizionandosi in testa al Dax tedesco. Le nuove regole difinite dal programma Usa Medicare, che lega i pagamenti dei servizi di dialisi renale a standard di perfomance, sono viste come favorevoli per la società, prima al mondo per queste terapie.

* INTERCONTINENTAL HOTELS (IHG.L: Quotazione) cede il 7,7% dopo che Barclays Capital per conto dei fratelli David and Frederick Barclay ha venduto la quota del 10,4% nella catena di alberghi per 335 milioni di sterline

* DANONE (DANO.PA: Quotazione) cede oltre il 4%. Il gruppo alimentare francese ha messo a segno risultati trimestrali migliori delle attese, ma resta prudente sugli obiettivi di crescita nel secondo semestre, a fronte delle difficoltà di uscita dalla crisi dei consumi europei.