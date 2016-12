BORSE EUROPA - Indici in rialzo, brillano banche, Ubs

indici chiusura

LONDRA, 27 luglio (Reuters) - Gli indici delle principali piazze europee sono positivi, puntando ad estendere la corsa al rialzo che ha caratterizzato le ultime cinque sedute. Gli investitori sembrano aver ben accolto le trimestrali diffuse in giornata, tra cui quelle di UBS UBSN.VX, BP (BP.L: Quotazione) e di DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione).

"Sembra che i principali mercati stiano cercando di interrompere la tendenza laterale che ha dominato le ultime settimane. Comunque, oggi potrebbero faticare a muoversi all'inizio in mancanza di altri dati economici, ma le notizie sulle trimestrali dovrebbero scuotere gli indici" ha commentato Mark Hughes, analista di CMC Market.

L'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,61% L'indice Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,63%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,39% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,98%.

Tra i titoli in evidenza:

* UBS UBSN.VX guadagna oltre il 6% dopo la diffusione dei risultati nel secondo trimestre, chiusosi con un utile di 2 miliardi di franchi svizzeri, sopra le attese grazie ai forti ricavi sulle attività titoli e cambi. I deflussi sono scesi al livello più basso su base trimestrale dall'inizio del 2008. Il titolo della maggiore banca svizzera incide in maniera positiva su tutto il settore bancario , che sale dell' 3,35%, beneficiando delle intenzioni del Comitato di Basilea di rivedere i propri piani per sostenere il capitale bancario.

* Bene anche Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione), che sale del 2,58% dopo la diffusione dei risultati del secondo trimestre, chiuso con 1,52 miliardi di euro, in linea con le attese, grazie ai minori accontonamenti e a fronte di una debole attività di investment banking.

*ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) è in rialzo del 3%, dopo che la Food and Drug Administration statunitense ha reso noto un documento che aumenta le speranze per il farmaco anticoagulante Brilinta.

*AIR BERLIN (AB1.DE: Quotazione) sale di oltre il 4% . La seconda compagnia aerea tedesca ha dichiarato di voler entrare a far parte della Oneworld Alliance.

BP (BP.L: Quotazione) sale dello 0,2% dopo l'annuncio delle dimissioni dell'AD Tony Hayward, a cui dal primo ottobre subentrerà il direttore esecutivo Robert Dudley. La società ha detto di prevedere che la cessione di attivi patrimoniali potrebbe toccare i 30 miliardi di dollari nei prossimi 18 mesi.

I costi legati alla marea nera sono saliti a 32,2 miliardi di dollari, portando Bp nel secondo trimestre a una perdita di 16,97 miliardi di dollari.

*INTERCONTINENTAL HOTELS (IHG.L: Quotazione) cede il 6,5% dopo che, secondo alcuni traders, Barclays Capital avrebbe deciso di collocare sul mercato 29,9 milioni di titoli del gruppo. Barclays Capital non ha voluto al momento commentare.

*Il gruppo della grande distribuzione francese KLEPIERRE LOIM.BA cede circa il 6% dopo aver rivisto al ribasso i suoi obiettivi per il flusso di cassa nel 2010.

DANONE (DANO.PA: Quotazione) cede oltre il 3%%. Il gruppo alimentare francese ha messo a segno risultati trimestrali migliori delle attese, ma resta prudente sugli obiettivi di crescita nel secondo semestre, a fronte delle difficoltà di uscita dalla crisi del mercato europeo dei consumi.

*Il titolo del produttore di software tedesco SAP (SAPG.DE: Quotazione) cede l'1,6%, a fronte di un calo nel secondo trimestre delle licenze per la vendita di programmi in Europa, Medio Oriente e Africa. SAP è il titolo peggiore del listino tedesco.