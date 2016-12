BORSE EUROPA - Indici piatti, penalizzati da farmaceutici

indici chiusura

alle 15,30 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.723,64 +0,17% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.043,60 -0,07% 1.045,76 Stoxx banche 212,98 +0,64% 221,27 Stoxx oil&gas 298,20 +0,17% 330,54 Stoxx tech 198,15 -0,10% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 luglio (Reuters) - Indici incerti fra denaro e lettera, penalizzati dal ribasso di GlaxoSmithKline (GSK.L: Quotazione) sulle indiscrezioni di un suo interesse per Genzyme GENZ.O, che sta offuscando il balzo delle banche.

La gran parte degli istituti di credito è positivo sulla scia dei risultati degli stress test venerdì dai quali non sono emerse notizie negative.

Alle 15,20 ora italiana L'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,01% a 1.044 punti. L'indice Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,14%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,07% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,10%.

"Abbiamo assistito a un buon rally dai recenti minimi che abbiamo visto quest'anno. Il momento è sempre positivo e i trader pensano che continuerà", osserva un broker.

Tra i titoli in evidenza:

* Il settore bancario sempre sugli scudi. Tra i titoli migliori, Banco Poplare (BAPO.MI: Quotazione) (+3,2%). Soc Gen (SOGN.PA: Quotazione) (+2,8%) e Alpha Bank (ACBr.AT: Quotazione) (+3%). Solo 7 su 91 istituti di credito non hanno superato le verifiche, per un deficit di capitale globale pari a 3,5 miliardi di euro.

Sebbene alcuni analisti non abbiano nascosto lo scetticismo in merito alla severità degli stress test, altri insistono nell'affermare che abbiano fornito informazioni comunque attendibili sullo stato di salute delle banche.

"C'è stata una buona trasparenza per quanto riguarda i risultati, e questo permette agli analisti di fare le proprie valutazioni" ha detto un broker.

* La compagnia petrolifera BP (BP.L: Quotazione) guadagna il 2,7% dopo la notizia dell'imminente annuncio dell'uscita di scena dell'amministratore delegato Tony Hayward, aspramente criticato per la sua gestione del disastro nel Golfo del Messico.

* TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione), compagnia di sondaggi petroliferi indipendente leader di mercato in Europa, sale di oltre il 4% dopo la notizia della scoperta di un altro pozzo petrolifero al largo delle coste del Ghana, in una zona in cui ha già la licenza per effettuare trivellazioni.

* PEARSON (PSON.L: Quotazione), editore anche del Financial Times, guadagna il 4,6%, dopo aver rivisto al rialzo le previsioni dei ricavi annuali, sulla scorta di un semestre positivo per tutte le sue divisioni, con il comparto dell'editoria scolastica e della pubblicità del FT che sono tornate a crescere.

* GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione) cede il 2,2%, dopo la notizia, riportata dal Wall Street Journal, che il gruppo si sta limitando a un "approccio molto blando" per l'acquisizione di Genzyme Corp GENZ.O, attiva nel biotech. SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione), di converso, sale dello 0,41%, dopo che una fonte ha confermato a Reuters un interesse concreto verso Genzyme.

In calo anche AstraZeneca (AZN.L: Quotazione), Novartis NOVN.VX e Roche ROG.VX.