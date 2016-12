BORSE EUROPA - Indici positivi, bene minerari,attesa stress test

indici chiusura

alle 10,20 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.727,60 +0,49% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.043,66 +0,41% 1.045,76 Stoxx banche 211,07 -0,03% 221,27 Stoxx oil&gas 296,31 +0,61% 330,54 Stoxx tech 199,67 -0,02% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 23 luglio (Reuters) - Le piazze europee avanzano dopo un avvio incerto e volatile, sostenute dal settore minerario grazie al rialzo del prezzo del rame e ad alcune banche che hanno ritracciato le iniziali perdite in attesa della pubblicazione degli stress test.

"I mercati in questo momento non perdonano nulla, e questo riflette l'immensa incertezza che stiamo attraversando. Quale che sia il risultato degli stress test, buono o cattivo o indifferente, questo non soddisferà i mercati", ha detto Howard Wheeldon, strategist per Bgc Partners a Londra.

L'indice di settore sulle minerarie avanzano dell'1,43%, con il prezzo del rame MCU3 su di circa l'1%.

Intorno alle 10,20 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,49%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,17%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,56% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,52%.

Tra i titoli in evidenza:

* ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione) e XSTRATA XTA.L avanzano tra l'1,3% e il 2,6%.

* ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione) cede quasi il 4% dopo una trimestrale sotto le stime degli analisti, con l'utile core a 5,3 miliardi di corone contro i 5,8 attesi, danneggiato soprattutto dal collo di bottiglia creatosi nel settore scorte e la scarsità di componenti per la crisi. L'ad ha detto di aspettarsi un miglioramento della questione nel secondo semestre.

* La produttrice di abbigliamento sportivo ADIDAS ADSG.DE avanza del 4% dopo aver registrato un balzo nel secondo trimestre dell'utile netto a 126 milioni di euro dai 76 attesi e soprattutto rispetto ai 9 milioni di utile di un anno fa.

* TELEFRANCE (TFFP.PA: Quotazione) avanza del 4,2% dopo aver alzato l'outlook sull'intero anno. Secondo gli analisti di Natixis la ripresa del mercato pubblicitario in linea con le previsioni si combina con un risultato operativo superiore alle attese, mostrando così l'efficacia del piano di riduzione dei costi.

* VODAFONE (VOD.L: Quotazione) avanza dell'1,2%, Il colosso della telefonia è tornato a crescere nel primo trimestre, con i ricavi da servizi sono saliti dell'1,1% a 10,59 miliardi di sterline rispetto alla contrazione dello 0,2% del trimestre precedente.

* AKZONOBEL (AKZO.AS: Quotazione), società olandese specializzata in vernici e materiali ricoprenti, avanza del 4%. A fronte di ricavi per 3,9 miliardi di euro nel secondo trimestre sopra le attese di 3,68 miliardi, la società ha detto di aver già raggiunto l'obiettivo per il 2011 di un margine del 14% dell'Ebitda e di ritenersi cautamente ottimista nonostante l'incertezza eocnomica.