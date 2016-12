BORSE EUROPA - Indici si rafforzano dopo apertura brillante Usa

LONDRA, 22 luglio (Reuters) - Gli indici dell'azionario europeo appaiono tonificati dall'apertura lanciata di Wall Street, che poco dopo la campana girava già intorno al punto e mezzo percentuale di rialzo. L'intonazione dei mercati americani consolida una tendenza avviata in Europa già nella mattinata, quando la felice scoperta di indici Pmi superiori alle attese ha consentito di superare un avvio di sessione in lieve calo.

Intorno alle 16,00 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dell'1,79% . Sui principali mercati, l'indice Ftse 100 londinese .FTSE sale dell'1,47%, il Dax tedesco .GDAXI del 2,08% e il Cac 40 francese .FCHI del 2,43%.

Alla vigilia della rivelazione dell'esito degli stress test sulle banche europee, l'ottimismo alimenta il rally del comparto , che sale quasi del 2,5%.

* Toniche Standard Chartered (STAN.L: Quotazione) e Barclays (BARC.L: Quotazione) oltre il 3% di rialzo, ancora meglio fa Société Générale (SOGN.PA: Quotazione) a +4,1%. Fuochi d'artificio ad Atene, con rialzi fra il 4 e il 7% per Bank of Piraeus (BOPr.AT: Quotazione), Alpha Bank (ACBr.AT: Quotazione), Efg Eurobank EFGr.AT e National Bank of Greece (NBGr.AT: Quotazione).

* Eads EAD.PA EAD.DE segna il 5% di rialzo sia a Parigi che Francoforte, dopo la conferma che la controllata Airbus batterà gli obiettivi per il 2010 e si aspetta un miglioramento nel quadro della domanda. "Superare i target grazie ai nuovi ordini è certamente in segno che l'umore dei mercati è dalla parte di Eads", dice un trader.

* Sfiora il +6% la produttrice di turbine a vento spagnola Gamesa (GAM.MC: Quotazione), vicino al +4% la rivale danese Vestas (VWS.CO: Quotazione), entrambe beneficiarie di un andamento degli ordini che lascia ben sperare per il settore, ultimamente sotto pressione.

* Nokia NOK1V.HE riprende a guadagnare e segna un +2% nonostante la caduta dei profitti e la guidance cauta sul resto dell'anno.

* Continuano a correre le auto , che guadagnano oltre il 3% con rialzi su tutto il comparto, a cominciare da Volkswagen (VOWG.DE: Quotazione) che supera il +4,4%, bene anche le francesi Renault (RENA.PA: Quotazione) e Peugeot Citroen (PEUP.PA: Quotazione) intorno al +3% e la produttrice di pneumatici Continental (CONG.DE: Quotazione) che balza a +4,6%.