BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano Bernanke, stress test

indici chiusura

alle 10,05 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.634,27 -0,16% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.018,08 -0,18% 1.045,76 Stoxx banche 205,23 +0,28% 221,27 Stoxx oil&gas 288,08 -0,59% 330,54 Stoxx tech 195,67 -0,37% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 luglio (Reuters) - Mattinata negativa per le borse europee, che hanno aperto in calo di oltre mezzo punto, penalizzate dal sentiment negativo diffusosi tra gli investitori dopo le dichiarazioni del presidente della Fed Bernanke.

"I mercati europei sono in calo in risposta alle dichiarazioni di Bernanke e in attesa delle pubblicazione degli stress test di domani, che spinge tutti a rimanere sulle proprie posizioni" ha detto Justin Urquhart-Stewart, responsabile investimenti di Seven Investment Management.

I titoli del settore bancario sopportano a fatica la pressione legata alla pubblicazione degli stress test, prevista per domani e mostrano una certa volatilità. Lo Stoxx paneuropeo delle materie prime alle 10,00 ora italiana cede lo 0,2% mentre il settore energetico cede lo 0,59%.

Alle 10.05 ora italiana l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,16%. L'indice Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,11%, il Dax tedesco .GDAXI è piatto, e il Cac 40 francese .FCHIcede lo 0,17%.

Tra i titoli in evidenza:

* CREDIT SUISSE CSN.VX cede attorno l'1%, dopo aver aperto in calo di oltre il 2%, a seguito della pubblicazione dei risultati trimestrali che hanno mostrato come l'istituto sia in grado di attrarre capitali da parte dei clienti più solidi, ma in maniera meno consistente rispetto al trimestre precedente.

* Il produttore di turbine eoliche danese VESTAS (VWS.CO: Quotazione) guadagna circa il 3% dopo la notizia di un mega-ordine di 190 turbine da 570 megawatts per un parco eolico in California da parte di Alta Wind Holdings, una sussidiaria di proprietà di Terra-Gen Power. Quest'ultima ha parlato di un investimento di 1,2 milioni di euro nel progetto.

* L'agenzia di trasporto marittimo INCHCAPE (INCH.L: Quotazione) guadagna il 2,23% dopo che Nomura ha alzato il suo rating a "neutral" da "reduce".

*Il gruppo francese BIOMERIEUX (BIOX.PA: Quotazione), specializzato in diagnostica in vitro, cede circa il 9% dopo risultati semestrali deludenti nelle vendite che hanno costretto il gruppo a rivedere al ribasso i target di crescita per il 2010.

*Sempre nel biotech NICOX (NCOX.PA: Quotazione) perde il 20%, sfiorando i minimi dall'inizio dell'anno, dopo l'annuncio che la Fda non ha approvato il farmaco Naproxcinod.

*AUTONOMY AUTN.L, azienda britannica che fornisce software per le imprese, cede il 9,38 dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato, che ha parlato di "tassi di crescita più bassi del previsto" e rimandato la decisione per eventuali acquisizioni.

*Il colosso minerario russo PETROPAVLOVSK (POG.L: Quotazione) cede oltre il 3% dopo l'annuncio che la produzione annuale sarà più bassa di quanto precedentemente annunciato, con l'output di oro sceso del 26% nella prima metà dell'anno rispetto ai piani.

* UNIBAIL-RODAMCO UNBP.PA, gruppo franco-olandese attivo nella gestione immobiliare, guadagna il 2,4% dopo l'annuncio della distribuzione di un dividendo di 20 euro per azione a fronte dei buoni risultati semestrali.