BORSE EUROPA - Indici giù dopo asta Ungheria, risultati Goldman

indici chiusura

alle 16,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.609,52 -0,94% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.001,09 -0,51% 1.045,76 Stoxx banche 200,45 -0,41% 221,27 Stoxx oil&gas 285,51 -0,26% 330,54 Stoxx tech 193,50 -0,84% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 20 luglio (Reuters) - Le piazze europee scambiano in deciso calo nel pomeriggio, dopo essere 'inciampate' a metà giornata sull'esito deludente di un'asta di titoli di Stato ungheresi e poco dopo sulla pubblicazione di una trimestrale da parte di Goldman Sachs (GS.N: Quotazione) che ancora una volta conferma il trend in atto a Wall Street, che vede utili superiori alle attese ma ricavi deludenti e prospettive fiacche per la top line del conto economico.

L'andamento dell'azionario europeo è apparso ulteriormente compresso dall'apertura negativa della borsa americana, che incassa tra altri i risultati poco incoraggianti di ieri di Ibm (IBM.N: Quotazione) e Texas Instruments TXN.N.

Intorno alle 16,10 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,51%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE perde lo 0,61%, il Dax tedesco .GDAXI l'1,2% e il Cac 40 francese .FCHI l'1,26%.

Tra i titoli in evidenza:

* Male alcune grosse banche, come Société Générale (SOGN.PA: Quotazione) che cede circa il 2%, e Crédit Suisse CSGN.VX in calo dell'1%. Perde oltre il 2,5% anche la belga Kbc Groep KBC.RB, mentre i passivi più pesanti sono accusati dagli istituti greci: Bank of Piraeus (BOPr.AT: Quotazione) a -5,5%, Alpha Bank (ACBr.AT: Quotazione) a -4,8% e National Bank of Greece (NBGr.AT: Quotazione) a -4%.

* Pesanti arretramenti anche nell'automobile , il settore più debole in assoluto con un calo oltre il 2% dopo una nota dal tono decisamente negativo di Morgan Stanley.

Cede oltre il 2,5% Renault (RENA.PA: Quotazione), su ribassi simili Daimler (DAIGn.DE: Quotazione), che secondo Morgan Stanley pagherà flussi di cassa deludenti nei prossimi mesi. Cede oltre il 3,5% Peugeot Citroen (PEUP.PA: Quotazione), che Morgan Stanley vede accusare una contrazione dell'utile per azione nel 2011 fino al 30%.

* Nettamente in controtendenza il comparto minerario ed estrattivo , che sale dell'1,4% con rialzi oltre il punto percentuale per Antofagasta (ANTO.L: Quotazione), Bhp Billiton BHP.L, mentre supera il 2% il rialzo di Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L. Bene anche la siderurgica ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione).

* Sugli scudi anche NOKIA NOK1V.HE, che sale oltre il 3% nel giorno in cui il Wall Street Journal parla di cambiamenti importanti al vertice, con l'arrivo di un nuovo direttore generale entro la fine del mese. "La notizia porta la speranza di un cambiamento, non solo in termini di organigramma, ma anche strategico", spiega Sami Sarkamies, analista di Nordea.