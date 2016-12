BORSE EUROPA - Indici tornano in negativo dopo dati case Usa

indici chiusura

alle 16,20 var. 2009 ---------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.645,60 -0,00% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.009,69 -0,32% 1.045,76 Stoxx banche 202,48 -0,03% 221,27 Stoxx oil&gas 286,46 -1,60% 330,54 Stoxx tech 195,36 -0,14% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 19 luglio (Reuters) - Le borse europee sono volatili e ritornano in negativo appesantite dal dato sulla fiducia dei costruttori di abitazioni Usa ai minini di oltre un anno.

Il dato ha invertito il trend che nel primo pomeriggio aveva risentitito positivamente delle notizie di M&A ed in particolare quella che vede la britannica International Power IPR.L in trattative per una fusione con GDF Suez GSZ.PA.

Annullano i guadagni i bancari con l'indice Stoxx 600 in rialzo delllo 0,12%: restano positive Standard Chartered (STAN.L: Quotazione) che sale del 3% e Alpha Bank (ACBr.AT: Quotazione) a oltre il 4% (quest'ultima su attese positive in merito agli stress test).

Intorno alle 16,20 l'indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,32%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE è sulla parità, il Dax tedesco .GDAXI cede lo 0,13% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,04%

Tra i titoli in evidenza:

* INTERNATIONAL POWER IPR.L vola del 10,5% dopo aver confermato di avere ripreso le trattative con GDF SUEZ GSZ.PA (+0,45%). L'operazione prevede che il gruppo energetico francese acquisti una quota di minoranza nella più piccola società britannica dopo avere trasferito a quest'ultima alcuni asset non europei. Le società interessate non hanno voluto fare commenti sulle valutazioni del deal.

* La svedese ELECTROLUX (ELUXb.ST: Quotazione) perde circa l'8% dopo avere annunciato risultati del secondo trimestre sotto le attese. Per il terzo trimestre l'AD ha detto di aspettarsi volumi piatti su anno.

* TOMKINS TOMK.L, società di ingegneria, balza di oltre il 29% dopo aver ricevuto un'offerta di 325 pence per azione dal consorzio formato da Onex OCX.TO e il Canada Pension Plan Investment Board.

* BP (BP.L: Quotazione) cede il 5% circa, sopra i minimi di seduta sui timori di possibili infiltrazioni nel pozzo di petrolio del Golfo del Messico che si sta tentando di chiudere.